«Som aquí per dir que ja n’hi ha prou!», clama el manifest que escolten més d’un centenar de persones davant la Subdelegació del Govern a Girona, on hi ha la «col·lapsada» oficina d’Estrangeria. L’objectiu dels tècnics de Ciutadania, entitats socials i culturals, sindicats i sobretot afectats és fer-se sentir després d’anys de tramitacions eternes i cites que no arriben mai. Els concentrats, però, tenen un propòsit més enllà d’avui, que és «calar foc» a la llei d’estrangeria.

«Els 21 treballadors de l’oficina estan completament sobrepassats i no poden fer front al volum d’expedients de tota la província», continua denunciant el manifest. De fet, la demarcació se situa en sisena posició en volum de població migrant de tot l’Estat, una situació semblant a la d’Almeria. Allí tenen 69 treballadors. A Girona n’hi hauria d’haver 36, però vora la meitat de les places estan vacants perquè ningú vol venir a Girona. L’oficina acumula, segons els sindicats, prop de 5.000 expedients per resoldre.

L’objectiu de la concentració és posar de manifest la situació de «vulnerabilitat i indefensió» dels migrants, que veuen com només se’ls pot atendre presencialment un dia a la setmana. Amb tot, la impossibilitat de fer aquests tràmits a l’oficina els obliga a pagar a advocats o gestors amb preus que poden arribar a costar 600 euros.

Els afectats alcen rètols on es pot llegir «Regularització, no denegació» o «Som persones, no immigrants».

«Una persona que vulgui fer un arrelament pot estar gairebé un any per poder tramitar la seva targeta de residència, amb la qual cosa la persona que el vol contractar és impossible que esperi un any», explica Verònica Rincón, tècnica de Ciutadania de l’Ajuntament de Lloret de Mar.

Per això, els concentrats reclamen que s’augmenti l’atenció presencial almenys dos dies la setmana, i que s’augmenti la plantilla per poder fer reduir la saturació i que els expedients es tramitin en uns terminis «raonables».

Un cop s’acaba el manifest, alguns dels concentrats entren dins l’oficina per donar 21 clavells als treballadors amb motiu de reconeixement i suport. I per últim, arriba la sorpresa final. Per ara, serà un acte simbòlic i «pacífic», i així és: una traca eixordadora rebenta un cartell on s’hi llegia «llei orgànica d’estrangeria 4/2020». Caldrà veure si el soroll retrona dins la Subdelegació.