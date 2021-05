L’Ajuntament de Girona ha iniciat la licitació de les obres d’enderroc d’algunes de les construccions que formen part de l’antiga fàbrica Simon, que s’han fixat en un import màxim de 388.068,19 € (IVA inclòs) la licitació de l’enderroc.

Aquestes parts que s’enderrocaran no són compatibles amb la construcció del nou institut d’educació secundària, Ermessenda de Girona, ni la del centre de formació d’adults, que promourà el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

«L’enderroc no serà de tot l’edifici, sinó només de les naus interiors, i així anem avançant en l’acord que vam signar amb la Generalitat de Catalunya per a la construcció del nou institut Ermessenda», va dir el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

Les actuacions

Les obres consisteixen a enderrocar les naus interiors i adossades del conjunt d’edificis situats al carrer de Barcelona números 142 i 144. Es mantindran en peu les edificacions que es puguin rehabilitar, i es tiraran a terra totes aquelles que no siguin útils. També s’enderrocaran tots els elements que estan situats on està previst que hi hagi el pati de l’institut.

«Aquest és un pas més en la transformació del carrer de Barcelona, que juntament amb altres equipaments i altres obres previstes de mica en mica anirà consolidant una nova imatge adequada a què mereix com a entrada sud de la ciutat», va dir el regidor.

Aquestes obres s’emmarquen en el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya aprovat el 22 de novembre de 2019, per la Junta de Govern, en virtut de l’acord previ del ple municipal. En ell s’establia posar a disposició de la Generalitat els esmenats terrenys que disposava l’Ajuntament de Girona a través d’una ocupació directa. També s’especificava que el consistori havia d’encarregar-se d’enderrocar els elements que no són compatibles amb el nou institut per lliurar a Educació exclusivament l’edificació a rehabilitar.