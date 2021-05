L’Ajuntament de Salt ha donat llum verda al pressupost per la rehabilitació dels elements comuns d’edificis plurifamiliars del municipi d’aquest 2021. I n’ha augmentat un 20% la partida, que s’ha elevat fins als 190.000 € -trenta mil euros més que l’any anterior. «L’objectiu és arribar durant el proper exercici als 200.000 euros», va dir el regidor de Territori de l’Ajuntament de Salt, Àlex Barceló.

A aquest tipus d’ajuts hi poden accedir totes les comunitats de propietaris de Salt que estiguin constituïdes en edificis plurifamiliars anteriors al 1987. Segons el reglament, hi ha tres línies de subvenció: informes tècnics d’edificis i certificats energètics, adequació d’instal·lacions existents i reformes diverses. D’aquestes es pot optar, com a màxim, a dues opcions.

El màxim són 5.600 €

El límit de subvenció és el 70% de l’actuació presentada amb un límit de 8.000 euros per comunitat de propietaris. A més, les inversions s’han de realitzar des de l’1 de gener fins al 30 de novembre d’aquest any 2021. La convocatòria, a la qual es podrà accedir des del web municipal, està prevista per la segona quinzena del mes de juny.