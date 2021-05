L’Atempo obrirà portes a la seva nova ubicació de Barcelona el mes de juny

Aquest mateix mes de juny, l’Atempo estrenarà la seva estrella Michelin a Barcelona. El trasllat del restaurant de Jordi Cruz des de la Fortalesa a l’eixample barceloní ja és un fet i, en les setmanes vinents, el reconegut cuiner i el seu equip intentaran mantenir el reconeixement que van aconseguir a Sant Julià de Ramis en un projecte pensat per maridar la gastronomia amb l’art a l’espectacular complex de la muntanya dels Sants Metges. Una idea que, escapçada per la mort de l’impulsor de La Fortalesa, Ramon López, i per la pandèmia, té un futur incert que implica deixar d’anar de la mà de Jordi Cruz. «Els hereus de la propietat de la Fortalesa han decidit finalitzar la relació amb ABaC Group i Atempo restaurant es traslladarà a Barcelona», van confirmar a Diari de Girona fonts oficials del grup de Jordi Cruz a finals d’abril i ara, poques setmanes després, és quan ABaC Group que l’Atempo ja està a punt per obrir les portes al carrer Còrsega de Barcelona.

«Atenció! A partir del juny ens trobareu a Barcelona. Estigueu atents, molt aviat hi haurà novetats!», escrivien des de l’Atempo a les xarxes socials en una missatge que, amb l’altaveu que li dona la cobertura mediàtica de Cruz, aviat va tenir molt ressò. El local, al carrer Còrsega número 200, és el mateix on Carles Gaig havia tingut el seu restaurant i ara serà un nou escenari del conglomerat de locals de Jordi Cruz.

El popular jurat de Master Chef té un grup amb cinc hotels i quatres restaurants, ara ja tots a Barcelona, perquè l’únic a fora era l’Atempo de Sant Julià, on destaquen locals com l’ABaC (tres estrelles Michelin) o l’Angle (amb dues).

El canvi de seu de l’Atempo, de Sant Julià de Ramis a Barcelona no hauria de suposar que perdés l’estrella Michelin. Si els inspectors de la guia consideren que, simplement, és un trasllat de local mantenint l’essència del restaurant, el restaurant podria mantenir una estrella que tenia com a objectiu des de la seva obertura amb la direcció de Jordi Cruz i amb el cuiner Iñaki Aldrey al capdavant del dia a dia.

Mentre l’arribada de l’Atempo ha generat expectació a Barcelona, en un moment on el negoci de la restauració a la capital catalana intenta recuperar-se de la crisi generada per l’absència de turisme durant la pandèmia, el futur de la Fortalesa i del complex de Sant Julià continua sense estar clar. Els hereus de Ramon López s’han agafat un període de reflexió per decidir si tiren ells mateixos endavant el projecte, una de les filles ja gestionava el museu, o bé opten per un lloguer o un traspàs. Pocs dies després que es conegués la marxa de Jordi Cruz i Abac Grup, en declaracions en aquest diari, l’alcade de Sant Julià de Ramis es mostrava molt convençut de la viabilitat del complex gastronòmic i cultural. «Un complex tan espectacular com aquest es mereix una estrella Michelin i estic convençut que aviat la tornarà a tenir», va explicar Marc Puigtió incidint en el detall que, des del consistori gironí és «manté el contacte permanent i la bona relació» amb els hereus de Ramon López. La possible obertura d’un nou restaurant a la Fortalesa sempre ha d’anar lligada que el museu estigui en funcionament, perquè les dues llicències van lligades.