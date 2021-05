Salt va commemorar ahir el Dia Mundial de la Diversitat Cultural pel Diàleg i el Desenvolupament amb diversos actes sota el hashtag #SaltDiversa. L’objectiu de la jornada va ser, segons la tinent d’alcaldia i regidora de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Salt, Margarita de Arquer, «posar en valor els projectes i serveis que es duen a terme al municipi dirigits a l’atenció a la diversitat intercultural, la inclusió social i la convivència cívica». De Arquer, va afegir, es vol «mostrar com des del consistori seguim apostant per promoure espais de trobada on tothom, independentment de la seva procedència, es trobi ben acollit i respectat». Ara fa tres anys que Salt forma part de la xarxa de ciutats interculturals (RECI) que agrupa ciutats compromeses amb l’impuls de polítiques de gestió de la diversitat.