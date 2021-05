147 noves ofertes de feina. Aquest va ser el resultat del fòrum «Toca treballar!» que, organitzat per l’Oficina Universitat Empresa de la Universitat de Girona, va reunir professionals, estudiants i graduats en una jornada que es va celebrar aquest passat dijous en forma virtual. Les ofertes de feina es varen activar a la plataforma «UdGJobteaser» que gestiona la borsa de treball de la UdG. Amb aquestes 147 noves ofertes de feina, la plataforma ja en té entrades més de 280 de tots els sectors, especialment «per a perfils universitaris.

Empreses com KaveHome, MedPlaya, Sixtemia, BDF Natural Ingredients o Louis Vuitton van aportar la seva «visió del futur en el món del treball i la captació de nous talents» en una jornada que va començar amb el parlament de la vicerectora d’estudiants i inserció laboral de la UdG, Laura Vall-llosera, que va incidir en la «la importància de donar eines als joves que els apropin al món professional i emprenedor». La cap de l’Oficina Universitat Empresa, Anna Albar, va ser l’encarregada de coordinar de moderar la jornada que va comptar amb la presència dels impulsors de la iniciativa Girona Secreta, Carles Pintiado i Marina Muñoz, per parlar sobre la seva experiència en el camp de l’emprenedoria i amb l’orientadora, Mònica Abadal, que va donar « ha donat pautes per iniciar l’aventura emprenedora amb la càpsula Vull ser autònom/a».

Després, un grup d’exalumnes de la UdG van protagonitzar una taula rodona sobre «sortides professionals i les seves experiències a l’hora de trobar feina un cop finalitzats els estudis a la universitat».