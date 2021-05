Si hi ha un sector que continua en auge i segueix consolidant-se a la ciutat de Girona, aquest és el ciclista. Molts locals que no van aguantar l’embat de la crisi econòmica derivada de la pandèmia i s’havien quedat buits, ara estan tornant a l’activitat, i alguns d’aquests ressorgeixen vinculats al món ciclista.

Un exemple és el local que ocupava l’antic bar Més Cub, a la plaça Catalunya. Va haver d’abaixar la persiana al novembre per l’impacte de la covid-19. Ara, l’empresa Eat Sleep Cycle, que porta cinc anys oferint lloguer i venda de bicicletes i accessoris, tours guiats i serveis de mecànic, i que se situa just al costat del local, ha trobat l’oportunitat per crear «el que sempre havíem somiat»: un «hub», un «punt de trobada» per a ciclistes. Ho explica Lee Comerford, un dels socis fundadors d’Eat Sleep Cycle amb Louise Laker.

Els impulsors volen que sigui un lloc on servir «cafè d’especialitat», menjar i begudes, però també fer-hi activitats. Comerford posa d’exemple una sortida ciclista de Barcelona a Girona el 12 de juny i que rebran a l’espai de davant la botiga. «Amb el cafè, podrem rebre millor els participants» d’esdeveniments així, explica. Preveuen que la cafeteria generi cinc nous llocs de treball.

Però, més enllà del món del pedal, Comerford subratlla que el cafè serà «una oportunitat per obrir-se a la comunitat en general». Així, també promouran activitats com «parelles lingüístiques: algú vol aprendre anglès, un altre català». De fet, Comerford posa de relleu que «molts equips professionals volen mesclar-se més amb la gent local, i reunir-los a tots aquí serà una possibilitat». En aquest sentit, diu que «Girona té més professionals que cap altra ciutat al món» -apunta que hi resideixen més de 200 «pros».

Campanya de micromecenatge

Per finançar el projecte de la cafeteria-hub, han iniciat una campanya de micromecenatge lligada a recompenses, moltes de les quals són fruit de «col·laboracions amb empreses locals». Per la campanya, explica que també han enviat enquestes a persones d’aquí i de fora, per consultar-los cada quant farien un cafè, o quan pagarien per prendre-se’l. Són conscients que els turistes pagarien més, però volen «ajustar-ho» perquè tothom hi pugui accedir.

Sobretot en aquest últim any i mig, que han virat l’enfocament per dirigir-se a un públic més local. El negoci els va caure en un 85% l’any 2020 per la impossibilitat de rebre turistes estrangers per la pandèmia. «Ara més que mai hem après que volem centrar tot el nostre esforç en el mercat local», expliquen en un vídeo de la campanya de micromecenatge. En aquesta línia, consideren que ara «hi ha un boom de ciclisme entre la gent local». «La demanda local ha pujat amb la covid per les ganes que té la gent de sortir», diu Comerford. Preveuen inaugurar la nova cafeteria el 17 de juliol.

Proliferen més negocis

El Velòdrom és un altre negoci ciclista que aposta per Girona, i aviat obrirà les portes a Argenteria, 9 (abans hi havia Purificación Garcia). La firma catalana hi vol portar marques «que no estan representades a Girona», en un concepte «boutique», explica el cofundador David Mateu. «Girona és un paradís pel ciclisme, entre altres coses pel clima suau, també perquè té moltes carreteres petites», subratlla Mateu. Malgrat que a Barcelona també organitzen lloguers i venda de bicis, i tours, a Girona no volen «ser intrusius», i per això buscaran la cooperació amb altres negocis que ja estan a Girona.

S’uneixen així a altres establiments dirigits a aquest públic que ja estan en marxa a la ciutat, com les cafeteries de La Fàbrica, l’Hors Catégorie, o La Comuna. I pròximament la botiga i taller Bicimarket també obrirà al carrer del Carme.

Sector emergent

Des de l’Ajuntament de Girona veuen amb bons ulls que es vagi consolidant aquest sector. «És una bona notícia que s’obrin establiments, i més si van relacionats amb el que estem treballant des de l’Ajuntament, com els sectors productius emergents», valora la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes. «El ciclisme és un sector productiu emergent a la ciutat i pensem que té un llarg recorregut».

Plana apunta que el sector aporta «valor afegit a la nostra ciutat», «no només a nivell econòmic sinó de sostenibilitat», ja que promou l’ús de vehicles no contaminants. A més, afegeix que també aporta valor a l’economia, «ja que no es només el cicloturisme, sinó tota la cadena, la indústria que hi ha darrere». Per això defensa que des del consistori porten temps apostant pel turisme de la bicicleta i de l’esport.