L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha expressat els seus recels cap a l'acord de govern aconseguit per ERC i JxCat i ha assegurat que al seu judici "és molt perfectible".

"És lícit pensar que aquest acord potser no serà l'idoni", ha afirmat Madrenas en declaracions a Nació Digital, desmarcant-se així de l'acord segellat el cap de setmana passat pel secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, i el ja investit president de la Generalitat, Pere Aragonès.

Segons Madrenas, "moltes persones, de Junts i d'ERC, podem creure que aquest acord és molt perfectible"."S'ha acabat trobant un acord, per a uns bo, per a uns altres potser no tant", ha insistit.

L'alcaldessa de Girona ha assegurat que hi ha temes que la "preocupen", com per exemple que "no estigui establerta la coordinació de les polítiques independentistes a Madrid".

Madrenas se suma així a altres veus de l'espai de JxCat que han expressat les seves crítiques cap a l'acord que Jordi Sànchez va tancar amb Pere Aragonès i que va permetre desencallar la investidura.