Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí a Celrà un conductor després de fugir amb el cotxe, que ha acabat en flames i totalment, inservible.

L'home, pels volts de quats de deu del matí, ha enfilat l'avinguda Palagret i una patrulla de Trànsit dels Mossos que estava per la zona, ha vist que el cotxe estava circulant de forma sospitosa i a gran velocitat. Els agents li han demanat que s'aturés però aquest ha seguit el seu camí per aquesta via cèntrica de la població.

Una avinguda que compta amb diversos ressalts reductors de velocitat a prou alçada per causar danys a un vehicle si es va ràpid i això és el que ha succeït. El conductor del Mini ha seguit per aquest vial fugint a gran velocitat. Això ha causat danys al càrter i que el dipòsit de l'oli per tant, es trenqués i rebentés. Arran d'això i segurament del pes del vehicle -eren quatre persones a dins- ha acabat fent incendiar el vehicle. Els Bombers han hagut d'apagar les flames però el cotxe ha quedat del tot socarrimat.

Conductor fugit

De dins n'han sortit els quatre ocupants. Un d'ells ha fugit, concretament el conductor, el qual ha pogut ser interceptat pels Mossos d'Esquadra i posteriorment, detingut.

De moment, s'estan investigant les causes d'aquesta fugida i si portaven quelcom al vehicle que els empenyés a aquesta conducció temerària.

L'arrestat està acusat per ara de ser el presumpte autor d'un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat. Es preveu també acusar-lo d'un delicte contra la seguretat del trànsit per la seva conducció temerària. De moment, però les diligències encara estan obertes.