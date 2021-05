Els treballadors de la seu de la Generalitat de Girona s'han autoevacuat aquest migdia per una alarma d'incendi que ha sonat aquest migdia.

Els fets s'han desencadenat cap a tres quarts de dues i en un primer moment no estava clar de què es podia tractar. S'han activat 13 dotacions dels Bombers a banda de la resta de cossos d'emergències (SEM, Mossos, Policia Municipal)

Els Bombers han inspeccionat la zona de l'arxiu per comprovar si hi havia foc, ja que és l'àrea on ha sonat l'alarma d'incendi.

Es tracta d'una sala situada al soterrani -1 i d'entrada. Després d'una bona estona per intentar localitzar el què havia cremat, ja que sentien molta pudor, els Bombers han localitzat un motor elèctric de les prestatgeries de l'arxiu que estava malmès. Això és el que havia provocat que saltés l'alarma, tot i això, cal dir que no s'han produït danys a les lleixes ni a l'arxiu.

Evacuació

Els centenars de treballadors de la seu de la Generalitat en sonar l'alarma han sortit de l'edifici i entre altres, s'han col·locat tal com marquen els protocols en zones segures com la plaça Calvet i Rubalcava o el mateix carrer Joan Maragall o la plaça Pompeu Fabra.

Els únics que no s'han evacuat són els de la sala de control dels Bombers, ja que havien de treballar pel servei que estava succeint en el mateix edifici i els de la resta de la Regió d'Emergències.

Pels volts de les tres de la tarda, ja s'ha tornat a donar llum a l'edifici i algunes dotacions dels Bombers han començat a abandonar la zona. Està previst que ben aviat vagin tornant els treballadors al seu lloc