L’Espai Gironès inicia a partir d’avui i fins al 29 de maig una nova campanya coincidint amb el seu 16è aniversari per premiar un cop més als clients i seguir dinamitzant el centre comercial. Cada dia i fins el 29 de maig es repartiran 16 targetes regal de 20 euros a les 16 primeres persones que s’adrecin, a partir de les 12h, al Punt d’Informació amb un o dos tiquets de compra que sumin un mínim de 30 euros. Les targetes seran vàlides fins al 31 de desembre d’aquest any.

Aquesta campanya es duu a terme després de la que s’ha fet adreçada especialment a sectors molt afectats per la pandèmia, com és el cas de la restauració i els cinemes, i que ha tingut un gran èxit. La iniciativa ha consistit a regalar vals d’entre 10 i 100 euros per consumir als restaurants i anar als cinemes, i també vals per prendre directament una consumició.

Aquestes accions, segons informen des del centre comercial de Salt, s’inclouen en el conjunt d’iniciatives que es duen a terme al centre comercial per retornar als clients la confiança dipositada en ells.