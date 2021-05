Els veïns i veïnes del barri de Santa Eugènia de Girona estan preocupats pels intents continuats d’ocupació d’habitatges que pateixen de forma continuada i des de fa vuit anys. Cada setmana, hi ha persones que intenten accedir a pisos buits i instal·lar-s’hi. La majoria, això sí, entren a pisos de bancs o fons d’inversió i poques vegades ho fan als de petits propietaris.

L’última setmana s’ha intentat accedir a dos pisos, l’un al carrer Costabona i l’altre al Montseny. «Si ho aconsegueixen, destrossen la comunitat perquè generen despeses que no assumeixen i comença una mala convivència», va explicar Natàlia Del Campo, presidenta de l’Associació Veïnal Santa Eugènia de Ter. «Al meu bloc n’hi ha un i l’han intentat ocupar quatre vegades». La presidenta explica que la mateixa escala de veïns i veïnes es protegeix perquè «tothom vigila i està al cas dels moviments».

Per mirar de revertir el problema, han creat un grup entre diferents comunitats de propietaris que es donen suport, però reclamen «una falta d’acció per part de l’Ajuntament». Asseguren que el consistori té un programa - Escales netes/Comunitats segures- per atendre problemàtiques d’aquest tipus, però que no funciona correctament. Aquest servei dota les comunitats de vigilància continuada per part de la Policia Municipal, que passa sovint per l’edifici per comprovar que no s’hi fan ocupacions.

L’Associació Veïnal denuncia que «les ocupacions han generat un problema transversal a diferents àrees, que ha augmentat tant la delinqüència com els actes incívics en espais públics».

Per això, algunes comunitats han penjat documents informatius a les zones comunes i de pas per alertar el veïnat sobre conductes que posin traves a l’ocupació, on es demana que es tanquin bé els accessos i s’avisi a la Policia Municipal si se sent algun soroll estrany.