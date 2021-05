Aquesta tardor, l’Ajuntament de Girona té previst tornar a obrir el terreny de sorra ubicat entre el pont de Fontajau i els edificis de l’Auditori i el Palau Firal, conegut com a Triangle del Ter. L’anunci ha aixecat polseguera i és que, a diferència del que assegura el consistori, la família Masó Bru afirma que la parcel·la és propietat privada.

I de fet, així ho acredita un certificat emès pel registre de la propietat de Girona número 2, al qual Diari de Girona ha tingut accés. El document atribueix la propietat de la finca número 430, descrita com a «pieza de tierra Arenal en el margen, derecha del río Ter, en término de Girona, paraje La Dehesa, de forma triangular» a diversos membres de la família Masó Bru.

Per contradir-ho, el consistori es basa en un estudi topogràfic que s’ha encarregat recentment. El regidor d’Urbanisme de Girona, Lluís Martí, assegura que l’expedient que se n’ha obtingut desmenteix que sigui un terreny privat i no públic. L’advocada de la família, Marta Romaguera, no hi està d’acord: «Han fet un informe topogràfic a partir de plànols molt antics que ja no tenen validesa». I ho atribueix a una estratègia de l’ens públic «per no haver de pagar» a la família l’expropiació del terreny -descrita en l’últim pla d’ordenació com a espai verd- ni l’import de responsabilitat patrimonial, que els demanaven per tots aquests anys d’ús; en què l’Ajuntament va utilitzar l’espai d’aparcament i on, per Fires, s’instal·lava la carpa del circ.

Precedents

L’any 2014, arran que l’ens municipal hi volgués fer obres de millora, l’aleshores regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, va dir en declaracions a aquest diari que havien tingut una «sorpresa» en assabentar-se que era privat. Segons Ribas, la propietat era fruit d’un conveni que s’havia signat quan es va urbanitzar la rotonda -durant la reordenació urbanística- i es va fer una reparcel·lació. Romaguera, però, assegura que en aquell moment se’ls va indemnitzar per l’expropiació de part del terreny perquè «van presentar plànols de principis del segle XIX que ja els acreditaven com a propietaris» del Triangle del Ter.

El cert és que en un primer moment, la voluntat del consistori era la d’arribar a un acord amb la família, per poder seguir fent ús d’aquest espai. Però l’estiu del 2019, sense acord ni indemnització, els Masó Bru van presentar una instància per tancar l’espai que se’ls va concedir. Ara, amb diversos procediments judicials contra l’Ajuntament en tramitació, la família denuncia que l’ens «s’adjudiqui una propietat que no és seva».

El pàrquing té capacitat per a un centenar de cotxes i, si finalment es reobre a la tardor, l’Ajuntament té previst fer-hi arranjaments per «eliminar els sots».