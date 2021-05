L'Ajuntament de Girona acaba de presentar la proposta dels pressupostos d'aquest 2021. Ho fa quatre mesos més tard del que és habitual. La regidora d'Hisenda i Règim interior, M. Àngels Planas, assegura que el que ara es presenta "és un pressupost realista" i que no es podia fer abans "perquè la incertesa de la pandèmia no permetia veure com evolucionaria l'economia". A més, ha afegit que al gener "es preveien dos milions d'ingressos menys que ara".

En total, s'ha calculat un pressupost de 116.913.930 €. Aquest comptarà amb 200.000 € menys d'ingressos respecte l'exercici anterior, un any en què els efectes econòmics de la pandèmia de la covid-19 van deixar 1.400.000 € de despeses extres. La reducció d'ingressos s'atribueix al descens d'usuaris del transport públic, a la suspensió de la recaptació per les terrasses o a la bonificació d'escombraries, entre d'altres. Amb tot, l'Ajuntament utilitzarà aquest any l'1.600.000 € que té de romanent per poder cobrir aquestes dues xifres que manquen.

Planas diu que "és el pressupost més difícil" al que ha hagut de fer front després de nou anys ocupant el càrrec i ha subratllat que es posa el focus en "atendre les urgències socials" derivades de la pandèmia i "mantenir els serveis públics".

Distribució del pressupost

Per això, es preveu distribuir els ingressos entre les diferents partides de la forma següent: Promoció Econòmica, es mantindrà amb una xifra que s'acosta als tres milions d'euros; Presidència, reduirà en 67.000 € els seus ingressos i la resta de partides augmentaran. Així, Serveis Socials tindrà 467.000 € més; Seguretat Ciutadana, sumarà 32.000 €; Cultura, Educació i Esports, afegirà 62.000 €; Hisenda, 107.000 € de més i Territori, augmentarà en 994.000 €.

Aquests pressupostos no inclouen les inversions perquè "els projectes s'estan acabant i ens volem assegurar que siguin possibles", ha dit Planas. Les inversions pel 2021 es xifren en uns 13.000.000 d'euros. Tampoc no s'ha presentat la distribució pressupostària pel personal de l'Ajuntament, però sí que se sap la xifra total que s'hi destinarà, 46.000.000 d'euros.

El consistori preveu aprovar-los al juny després d'arribar a acords amb les altres formacions.