La Policia Local de Salt (Gironès) ha aixecat una acta als organitzadors d'una roda de premsa davant de l'Ajuntament del municipi per no haver demanat permís i imposa una sanció de 750 euros. Fonts municipals recorden que es tractaria d'un incompliment de l'ordenança d'ocupació de la via pública i per això s'ha procedit a tramitar la denúncia corresponent. Des de l'Espai Antiracista, la plataforma Salteduca i l'AFA de l'escola de la Farga han criticat aquesta mesura i creuen que és una "mesura repressora" que intenta "silenciar determinades opinions, col·lectius i persones". La roda de premsa en qüestió es va fer el 19 de març a les quatre de la tarda per denunciar que hi havia "escoles gueto" al municipi.

ATENCIÓ @ViladeSalt intenta fer-nos callar multant un militant de l'@EAntiracista amb 750 euros X una roda d premsa contra la segregació escolar davant de l'Ajuntament 🙄 @vinasxifra: i treballar contra la segregació i el racisme en lloc d criminalitzar qui ls denúncia? #NoCallem pic.twitter.com/hRLCFiVwr7 — Espai Antiracista (@EAntiracista) 24 de mayo de 2021

L'Espai Antiracista, la plataforma Salteduca i l'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola de la Farga de Salt hauran d'afrontar una sanció de 750 euros per haver fet una roda de premsa davant de l'Ajuntament de Salt sense demanar permís.

L'acte es va fer el 19 de març amb la presència de les tres entitats i hi havia més d'una vintena de persones de públic i alguns mitjans de comunicació, com ara l'Agència Catalana de Notícies. En aquella ocasió les tres entitats volien denunciar públicament l'existència d'"escoles gueto" al municipi i la petició d'incorporar els centres concertats en la xarxa pública.

Durant aquest acte, un agent de la Policia Local de Salt va veure que es feia la roda de premsa, però va comprovar que no hi havia cap constància que haguessin demanat permís per fer-la. Fonts municipals han assegurat que l'agent va aixecar acta de la roda de premsa per una presumpta ocupació de la via pública.

Les tres entitats han emès un comunicat conjunt en què consideren que la base legal per aquesta denúncia és "desnaturalitzar l'essència de l'article" de l'ordenança corresponent i "un recargolament de la normativa".

A més, les entitats consideren que en cap cas es va tallar el trànsit ni es va impedir el pas per la via pública o l'accés al consistori saltenc. Per això creuen que l'acció s'emmarca en el dret de la llibertat d'expressió. Per últim lamenten que durant la roda de premsa no es va identificar a ningú i ara la sanció va a títol personal d'un dels assistents i no a nom de les entitats.

Per això consideren que la sanció és una "mesura repressora" que "intenta silenciar determinades opinions, col·lectius i persones". Ara, les entitats asseguren que volen saber si la infracció és una actuació policial o "una decisió del govern municipal".