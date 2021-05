El barri de Sant Narcís de Girona celebrarà la setmana que ve la Festa de la Primavera del 29 de maig al 6 de juny, impulsada per l’Associació de Veïns (AV). La celebració substitueix la seva Festa Major, una de les més rellevants de la ciutat, però que enguany no es pot fer arran de les restriccions per la covid-19.

«Ho hem fet per les ganes que tenim, amb molta precaució, de tornar a la normalitat», defensa la presidenta de l’AV, Carme Castel, que afirma que «no és ni una tercera part del que habitualment fem». Cal inscripció prèvia a tots els actes, que seguiran les mesures sanitàries. A més, la majoria d’actes es faran al pati de l’escola Cassià Costal per controlar l’accés.

Actes per a totes les edats

Des de l’AV han procurat que «totes les franges d’edat quedessin cobertes» amb algun dels actes. La Festa de la Primavera comença dissabte amb la inauguració del projecte d’horts urbans «Menja’t Sant Narcís» i l’actuació del cantautor Guillem Romà - que ja ha esgotat les entrades. El dissabte, 5 de juny, es farà un espectacle infantil, un concert de cançó catalana amb l’Orquesta Montecarlo, i l’actuació de’n Peyu. Diumenge, tindrà lloc el Campionat del Món de Bèlit, la missa solemne amb la Coral Xàntica, i el lliurament dels Premis Literaris de Sant Narcís.