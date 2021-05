Un incendi d'habitatge a Llagostera ha acabat amb el safareig afectat i cap ferit.

El foc s'ha declarat cap a dos quarts de dues de la tarda, al carrer de les Donzelles.

A lloc s'hi han desplaçat sis dotacions dels Bombers, la Policia Local i el SEM.

Quan els Bombers hi han arribat hi havia molta flama però han pogut donar per controlat el foc ràpidament, al cap d'un quart d'hora. També han repassat la zona amb càmera tèrmica per mirar si hi havia més problemàtica, i ha donat negatiu.

Les flames s'han originat en el safareig i han començat a la rentadora. El foc elèctric ha cremat l'electrodomèstic i també ha provocat afectacions amb mobiliari de l'habitació.

L'arquitecte municipal també s'ha desplaçat a lloc i ha descartat cap tipus d'afectació a l'estructura.

Els Bombers han donat per finalitzat el servei a tres quarts de tres de la tarda.