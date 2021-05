Guanyem Girona diu 'no' a la proposta de pressupost per a aquest 2021 i ni entrarà a negociar-la amb l'equip de govern. El portaveu de la formació, Lluc Salellas, assegura que a banda d'arribar tard, el pressupost ja està "sentenciat" perquè té el 90% dels diners compromesos. I per tant, el marge que els queda per negociar és "extremadament petit" i no entraran a debatre'n "les molles". Guanyem critica que els comptes inclouen "retallades preocupants", perquè escapcen en 90.000 euros la partida de promoció econòmica, desapareixen els plans integrals de Sant Narcís i Girona Est i s'elimina la partida del servei contra la violència de gènere. A més, Salellas diu que la proposta "santifica que l'entrada d'ERC a govern no ha suposat cap canvi".

«La confiança amb la capacitat de gestió de Madrenas i el seu equip és mínima» Cristina Andreu - Regidora de Guanyem Girona

"Hem decidit que no validarem aquests comptes, tant si es porten a ple com estan ara o si inclouen algun petit canvi". El portaveu de Guanyem Girona ha estat clar: la formació municipalista no avalarà el pressupost de l'equip de govern per a aquest 2021. D'entrada, perquè l'Ajuntament no ha presentat uns comptes clars a la ciutadania, "només les grans xifres".

Però també, i sobretot, perquè després d'analitzar-ne el contingut, Guanyem critica que se'ls ha presentat un pressupost "sentenciat, finiquitat i acabat". "Som a mitjans d'any i ja s'han gastat o compromès prop del 90% dels diners; això no ens deixa cap marge per a una negociació real", ha criticat Salellas.

Per extreure aquest percentatge, Guanyem ha calculat les partides que el govern "ja ha gastat unilateralment" i hi ha sumat totes aquelles referides a manteniments, subministraments i personal. "Ens queda tan sols un 10% per negociar, la resta del pressupost ja està sentenciat; quan allò que tocaria és obrir un debat integral perquè els comptes fossin la clau de volta de la reactivació econòmica i el reforç dels drets socials després de la pandèmia", ha afirmat Salellas.

Guanyem assegura que és "inconcebible" que l'equip de govern hagi plantejat un pressupost "com els d'abans de la pandèmia". I després d'analitzar-ne la proposta, la regidora Cristina Andreu ha criticat que els comptes inclouen "retallades preocupants".

Andreu ha explicat que, tot i que el govern digui que la partida de Promoció Econòmica es manté, en realitat s'ha escapçat en 90.000 euros. Per una banda, perquè directament se n'hi han restat 30.000. Però per l'altra, perquè la partida de 55.000 euros destinada al Festival del Circ s'ha tret de l'àrea de Cultura –on havia estat sempre- i s'ha imputat a Promoció Econòmica.

Eliminar projectes

Guanyem també subratlla que els comptes eliminen els plans integrals de Sant Narcís i Girona Est, que fan "desaparèixer" el programa d'educadors de carrer o que esborren la partida destinada al servei d'intervenció de violència de gènere. "La subvenció per a la igualtat de gènere es deixa a zero, i això quan augmenten els casos de violència masclista", ha dit Andreu.

"A més, el pressupost retalla a la meitat la partida per al manteniment d'equipaments, que afecta en especial a les escoles", ha afegit la regidora. Més enllà d'això, la formació municipalista també critica que la proposta de pressupost "elimina" partides que el govern ja havia pactat amb Guanyem per als comptes del 2020, i que no s'han arribat a executar. "Es carreguen el menjador social per a gent gran a l'Esquerra del Ter, el pla de dinamització de famílies o el pla d'acollida, cosa que encara incrementa més la desconfiança", ha dit Cristina Andreu.

ERC, la "crossa" del govern

Guanyem subratlla que, fins ara, "quan hi ha hagut marge per millorar les coses", la formació "sempre hi ha sigut". Posen com a exemples la negociació del pressupost de l'any passat o el paquet de 9,9 MEUR en inversions. "Però l'equip de govern no compleix aquests acords, i això s'ha de dir; de fet, d'ençà que vam aprovar les inversions no hi hem tingut cap reunió, cosa que ens porta a desconfiar que s'acabin executant abans de finals d'any", ha dit Salellas.

Per últim, el portaveu de Guanyem ha criticat que la proposta de pressupost "certifica que l'entrada d'ERC al govern no ha significat cap canvi". "El seu paper, ara mateix, és el de crossa del projecte i del model de ciutat de Marta Madrenas, que ja és antic", ha conclòs Lluc Salellas.