La secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un sotsinspector dels Mossos d'Esquadra acusat de lesionar un home durant la matinada del 5 de novembre de 2016. EL denunciant també està acusat de desobediència i resistència greu, ja que les acusacions asseguren que quan se li va demanar la documentació s'hi va negar. De fet, indiquen que les lesions que refereix l'acusat se les va fer ell mateix mentre es resistia a ser identificat.

La patrulla de sis agents de paisà que dirigia el sotsinspector acusat feia una vigilància per la zona de la Copa durant les Fires de Sant Narcís. En un moment donat, un dels agents va veure un grup de tres homes on un d'ells feia un gest de consumir drogues. Quan s'hi van acostar, un d'ells va intentar fugir, però finalment el van aturar. L'acusat va ser requerit per documentar-se, i llavors, segons les acusacions, va començar a proferir insults i gestos amenaçadors. Per això, el sotsinspector va apartar-lo del grup agafant-lo d'un braç i de l'espatlla "amb la mínima força imprescindible".

En canvi, l'altre acusat assenyala que va tòrcer-li el braç darrere l'esquena, fet que va provocar-li una luxació al colze.

La fiscalia i l'advocada de la Generalitat demanen fins a 1 any de presó pel lesionat per resistència i desobediència greu, mentre que la seva defensa demana que es condemni al sotsinspector a 1 any i mig per lesions. El judici ha quedat vist per a sentència.