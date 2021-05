El PSC de Salt diu que està decebut perquè l’acord de govern a Catalunya no contempli el nou Trueta. «El protocol del Trueta deia que al març s’havien d’iniciar els treballs de modificació urbanística. Som a finals de maig i no s’ha fet res en aquest aspecte», va dir Joan Martín, portaveu del PSC de Salt.

Segons va explicar, el 31 de juliol es va fer l'aprovació inicial del desenvolupament urbanístic, però «encara no ha tornat al ple per la seva aprovació». I va denunciar que l’alcalde de Salt, Jordi Viñas, «no creu en el sector sud ni en el seu poder transformador per a Salt».

Martín va demanar a Viñas «un exerceixi de lideratge amb el Trueta i el sector sud que li reclama la ciutadania fa anys». El portaveu socialista considera que «els dos grups que governen a Salt i a la Generalitat, ERC i JxCat, estan impedint que el Trueta avanci; tot comptant amb la complicitat de la CUP, IPS a Salt».