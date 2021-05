Sanció de la Policia Municipal de Salt a un dels organitzadors d’una roda de premsa contra la segregació escolar que va tenir lloc al municipi. El motiu de la sanció, de 750,01 euros, és que no havien sol·licitat el permís pertinent per ocupar la via pública. Es tracta d’un acte que van organitzar l’Espai Antiracista Salt-Girona, l’AFA de l’escola La Farga, i la plataforma Salt’Educa, el dia 19 de març davant l’Ajuntament, i que va durar una mitja hora.

ATENCIÓ @ViladeSalt intenta fer-nos callar multant un militant de l'@EAntiracista amb 750 euros X una roda d premsa contra la segregació escolar davant de l'Ajuntament 🙄 @vinasxifra: i treballar contra la segregació i el racisme en lloc d criminalitzar qui ls denúncia? #NoCallem pic.twitter.com/hRLCFiVwr7 — Espai Antiracista (@EAntiracista) 24 de mayo de 2021

En un comunicat, les tres entitats implicades han expressat la seva «absoluta perplexitat i indignació» davant la sanció, que qualifiquen d’«absurda i inexplicable». Defensen que l’acte s’acollia al dret de la «llibertat d’expressió» i que no va causar molèsties a la via pública. També apunten que «durant l’activitat no es va notificar a cap dels organitzadors ni assistents la suposada infracció, ni tampoc es va identificar a ningú».

Fonts de l’organització d’aquella roda de premsa també posen de relleu que a altres municipis es permeten actes sense demanar permís «perquè s’entén que són drets fonamentals». I amb tot, al comunicat creuen que la mesura «repressora» intenta «silenciar determinades opinions, col·lectius i persones», afirmen.

Per tot plegat, les entitats també han decidit traslladar la queixa al síndic de greuges.