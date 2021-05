La secció sindical de CCOO de Girona+Neta afirma que hi ha «inquietud» i «preocupació» dins la plantilla de l’empresa que té assignada la recollida de residus a la ciutat perquè «no s’estan substituint les absències del personal». En un comunicat, apunten que no es cobreixen «vacances, baixes o permisos», i que els serveis essencials es realitzen «traient personal del servei d’escombraries». Fonts del sindicat expliquen que ho han notat especialment des de fa dues setmanes. «Això produeix que diferents sectors de la ciutat quedin desatesos», alerten en el comunicat.

Un altre motiu que causa preocupació entre el personal és que hi ha maquinària comprada a l’estiu del 2020, arran d’una inversió feta per l’Ajuntament de «912.716,19 € per la millora del servei de sanejament urbà». Les mateixes fonts sindicals expliquen que «la maquinària és nova però està parada», i ho atribueixen al fet que no hi ha personal i que tampoc «no es vol contractar ningú més».

Per tot això, alerten que aquests fets «perjudiquen no solament a la plantilla» -que han percebut un augment de la seva càrrega de treball-, sinó també a «la ciutadania de Girona per la pèrdua de qualitat del servei tant de neteja viària com de recollida d’escombraries i selectiva», defensen des de la secció de CCOO.

«Sí que es cobreixen»

Per la seva banda, des de l’Ajuntament de Girona neguen que a l’empresa no s’estiguin cobrint les absències. El regidor de Neteja, Eduard Berloso, afirma que «les vacances es cobreixen», i, en el cas de les baixes, «poden passar dos o tres dies» fins que es troba la persona, ja que s’ha de recórrer a la borsa de treball.

Sobre la maquinària, apunta que es va comprar «en previsió de les millores que volem introduir en el nou contracte», que s’ha de renovar aquest any. I Berloso defensa que, igualment, alguns d’aquests equips sí que s’estan utilitzant.