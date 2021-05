L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona presentaran demà el projecte guanyador de la 17a Beca Josep Pallach. L’acte es farà a les 19 h a la Sala Miquel Diumé del consistori, amb aforament reduït i també es podrà seguir telemàticament per Zoom.

La beca Josep Pallach premia projectes d’innovació educativa relacionats amb la capital gironina i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Aquest any, el projecte guanyador és «Eduparc Girona», dels mestres Khaled Malas i Meritxell Ribas, i de la psicòloga Olga Malas. L’equip presenta un web on es poden trobar jocs i activitats didàctiques per donar a conèixer i treballar els parcs i jardins urbans de Girona. I suggereix transformar-los en espais educatius on l’alumnat pugui experimentar en el seu entorn natural més proper.

Les bases per a la 18a beca Josep Pallach ja s’han aprovat i està previst que l’ajut es convoqui al setembre.