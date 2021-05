La residència Can Regàs de Girona porta més d’un any amb un projecte aturat per obrir un nou centre geriàtric a la ciutat. Tenen el projecte llest, i expliquen que els van concedir el permís per fer el sanejament interior, previ a les obres. Però l’agost passat,quan van demanar la llicència d’obres a l’Ajuntament, es va detectar un problema en el planejament urbanístic. Justament en aquella via, el carrer Remences, s’hi estableix que la línia de construcció de la façana hauria d’estar un metre més endins d’on es troben realment totes les edificacions de la via.

Es tracta d’un desajust del Pla Urbanístic que, en ocasions, es poden produir i que tot i ser «petites disfuncions», «no donen la seguretat jurídica necessària a l’hora de fixar l’alineació de l’edifici», explica el Regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí. Unes «irregularitats» que se solen detectar quan algú demana llicències en aquells punts.

Modificació de 10 àmbits

La solució, però, és complexa. El regidor apunta que hi ha la «necessitat de regularitzar-ho, i això passa per fer una modificació de tot el planejament». Una modificació que s’ha d’aprovar pel ple. Per aquest motiu, en detectar la problemàtica del carrer Remences, i com que el procediment és «feixuc», des del consistori van decidir aprofitar per ampliar a altres 10 carrers que es troben en les mateixes circumstàncies en alguns trams - bé perquè s’hi han produït incidents similars, o bé detectats fruit d’anàlisis tècniques. A més, amb la modificació, volen afegir a l’articulat «la possibilitat de fer-ho més fàcil si es dona un altre cas» en un altre lloc.

El fet de passar-ho pel ple comporta que la resta de grups municipals també ho hagin d’analitzar, i a més, fan falta una sèrie d’informes administratius. De fet, han hagut de refer la documentació, després que «algun informe jurídic considerés que la justificació no era prou acurada». Martí preveu portar-ho al ple de juny, però admet que, un cop s’aprovi, podran passar fins a sis mesos fins que es faci efectiva la modificació.

La residència segueix aturada

Mentrestant, però, el projecte de la nova residència de Can Regàs continua forçosament a l’espera. Des de l’empresa entenen que s’hagi de fer el tràmit i que sigui complex, però lamenten que això els porti bloquejant tant temps. «Ens trobem que portem més d’un any esperant des que es va detectar», afirmen. A més, els extranya que un edifici de la cantonada, en obres, hagi tingut la llicència.

La nova residència, que se situarà al carrer Remences, està prevista amb «més de 50 places i més de 30 possibles llocs de treball», que lamenten que estan aturats.