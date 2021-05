Guanyem Girona va anunciar ahir que no donarà suport a la proposta de pressupostos que va presentar dimarts en roda de premsa l’equip de govern de l’Ajuntament de Girona, liderat per Marta Madrenas.

El principal partit de l’oposició considera que el «pressupost està sentenciat perquè el 90% ja està gastat o compromès» i que és una «decisió unilateral» que ja està presa. El portaveu de la formació, Lluc Salellas, va assegurar que no entraran a debatre’n «les molles».

Salellas va dir que el pressupost «està plantejat igual que el d’abans de la pandèmia» i «no aporta solucions a l’emergència que tenim».

Massa tard per poder negociar

La crítica se centra en la data en què el govern de Girona ha presentat els pressupostos; que arriba cinc mesos més tard que el que és habitual. «Som a mitjans d’any i ja s’han gastat o compromès prop del 90% dels diners; això no ens deixa cap marge per a una negociació real», va dir Salellas.

I, de fet, és una queixa que Guanyem porta fent des de fa mesos perquè no ha parat de reclamar al govern que es presentessin els pressupostos d’aquest 2021.

Reducció de partides

Un altre dels punts flacs que va destacar la formació és la reducció econòmica de diverses partides pressupostàries. La regidora de Guanyem Cristina Andreu va dir que «es redueixen partides fonamentals».

Andreu va comentar, per exemple, que s’elimina la partida del servei contra violència de gènere. I va criticar que es deixi a zero la subvenció per a la igualtat de gènere. I més, va dir, «tenint en compte l’augment de casos de violència de gènere».

Una altra de les partides que cau de valor total, segons va mostrar ahir Guanyem, és la de Promoció Econòmica. No es manté al voltant dels tres milions d’euros, com assegurava dimarts en roda de premsa la regidora M. Àngels Planas, sinó que en realitat s’ha escapçat en 90.000 euros.

El principal partit de l’oposició va dir que això ha passat per dues raons. La primera, perquè s’han restat 30 mil euros respecte als comptes del 2020 d’aquesta partida de Promoció Econòmica. I la segona, perquè se n’hi han afegit 55 mil, que van destinats al Festival del Circ i que fins ara estaven previstos dins la partida de Cultura.

50% menys en manteniment

Guanyem també va criticar que es redueixin les despeses de manteniment d’equipaments en un 50% «perquè ho patiran edificis imprescindibles com les escoles», va dir Andreu.

Guanyem atribueix les retallades en diverses àrees al descens d’ingressos. «Un problema que es podria haver resolt si el govern no hagués decidit prorrogar les ordenances fa pocs mesos», va explicar Andreu.

Incompliments en acords

Guanyem va posar sobre la taula els incompliments que considera que s’han produït en alguns acords previs entre la seva formació i el govern; com és el cas del menjador de l’Esquerra del Ter o el pla de dinamització de comunitats.

També va apuntar que s’han eliminat projectes de barri com els plans integrals de Sant Narcís i el de Girona Est. I «s’ha fet desaparèixer el programa d’educadors de carrer que és vital per un model de convivència a la ciutat i d’empoderament social».

Amb tot, el principal partit de l’oposició va lamentar que la proposta «certifica que l’entrada d’ERC al govern no ha suposat cap canvi». I va afegir: «Tristament, avui tornem a veure que la decisió d’ERC -de pactar amb Junts la tardor de l’any passat- només ha servit per fer de crossa del govern Madrenas; no es veu cap millora en la gestió del dia a dia ni cap canvi d’arrel progressista en les polítiques municipals», va sentenciar Salellas.

Per la seva banda, el PSC va dir que continua apostant per les propostes que va presentar dijous passat en roda de premsa i que, ara per ara, tenen previst reunir-se amb l’equip de govern.