L'Associació de Famílies d'Alumnes (AFA) de l'escola Àgora de Girona vol que es prohibeixi la circulació de vehicles al passeig Ramon Berenguer II, que passa davant del centre. Critiquen que fa mesos que denuncien manca de seguretat a l'Ajuntament, sobretot a les hores d'entrada i sortida, i que ahir hi va haver un accident. A quarts de cinc de la tarda, un cotxe va atropellar una nena de P4. La portaveu de l'AFA, Susanna Turon, diu que la vorera és massa estreta i que, arran de la covid, no hi ha prou espai per garantir distàncies i evitar que la gent s'amuntegui. L'AFA també critica que fins ara el consistori no els ha respost cap de les peticions (com tallar el trànsit puntualment, posar un policia cada dia o pintar un pas de vianants).

L'accident va tenir lloc ahir a l'hora de sortida de l'escola, just davant la porta per on marxen part dels alumnes de primària i els d'infantil. Una nena de P4 va creuar la calçada i un cotxe que no l'havia vista la va atropellar. Tot i que es va activar una ambulància, afortunadament l'accident va quedar en un ensurt. La menor va patir un cop i avui ja ha tornat a classe.

L'AFA de l'escola Àgora, però, denuncia que l'accident ha evidenciat una situació que ja fa mesos que denuncien: la manca de seguretat davant del centre. L'escola està situada a una banda del passeig Ramon Berenguer II, el que connecta Sant Narcís amb la zona de l'Hipercor. Les famílies critiquen que la vorera que hi ha davant del centre és massa estreta, i que just després ja ve la calçada.

Això, afirma la portaveu de l'AFA, encara s'ha fet més evident arran de la pandèmia. Perquè tot i que els alumnes surten de manera esgraonada, no hi ha prou espai per garantir distàncies entre famílies i evitar que la gent s'apiloni. "D'ençà que va començar el curs, hem reclamat solucions a l'Ajuntament, però no ens ha respost cap de les peticions que li hem fet arribar", lamenta Susanna Turon.

Entre d'altres, les famílies han demanat que es pinti un nou pas de vianants just davant la porta de l'escola. Arran de la covid-19, aquí és per on surten part dels alumnes (la resta, ho fan per la del pati). També han sol·licitat que, a les hores d'entrada i sortida, hi hagi un agent de la Policia Municipal que controli el trànsit, i que durant aquesta franja es talli puntualment la circulació de vehicles.

"Però no ens han donat cap solució", diu la portaveu de l'AFA. "Per això, ara fem un pas més: no volem ni trànsit, ni fum, ni soroll", hi afegeix Turon.

Pacificar-lo del tot

Les famílies reclamen a l'Ajuntament que el passeig es pacifiqui del tot i que, per tant, s'hi prohibeixi el pas de vehicles. Asseguren, a més, que treure els cotxes d'aquest punt no comprometrà la mobilitat al barri de Sant Narcís. "Ara ens trobem que, a les hores d'entrada i sortida, no podem assegurar el pas de vianants sense haver d'ocupar la calçada", lamenta Turon. "A més, a això s'hi afegeix el perill que suposa el trànsit continu de vehicles davant l'escola", diu la portaveu de l'AFA.

Entre les dues calçades –una per a cada sentit de circulació- el passeig Ramon Berenguer II té una zona de passeig a la part central. "Però en comptes de ser un espai de disbauxa per als alumnes, en realitat és una font de problemes; perquè els pares constantment hem d'estar amatents que els nens no vagin cap a la calçada", lamenta Susanna Turon.

Des del mes de març, a més, l'AFA de l'escola Àgora s'ha sumat al moviment #revoltaEscolar. Que reclama, precisament, pacificar els entorns propers als centres. Un divendres al mes, les famílies tallen el passeig i hi fan jocs i tallers. "Gaudim d'un entorn que, al nostre entendre, no hauria de ser transitat", diu Turon.