El parc de La Devesa, el del Migdia, el de Núria Terés, el de Les Ribes del Ter o els jardins dels Alemanys, de la Infància i de John Lennon o les mateixes Hortes de Santa Eugènia... Girona és una ciutat amb una notable presència de zones verdes i transformar-les en «un compendi de possibilitats de formació i aprenentatge» és l’objectiu del projecte «Eduparc Girona» que aquest dijous a la tarda es va presentar com a guanyador de la dissetena edició de la beca Josep Pallach. «Els parcs i jardins urbans són un gran recurs educatiu on l’alumnat pot treballar i experimentar a través de diferents activitats i dinàmiques en el seu entorn natural més proper», asseguren els mestres Khaled Malas i Meritxell Ribas i la psicòloga Olga Malas que, treballant en família, els dos primers són parella i l’Olga és la germana d’en Khaled, han guanyat una beca que l’Ajuntament de Girona i l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona convoquen cada dos anys.

«Amb la Meritxell i l’Olga fem recerca conjunta des de fa temps, tenim set o vuit articles conjunts publicats, però la idea d’Eduparc surt quan, després de treballar en escoles de pobles més petits on podia sortir molt a fer activitat a l’aire lliure, vaig veure que a Girona era més complicat pel trànsit, per l’asfalt, pels grans carrers...», explica Khaled Malas que, afegeix que com a complement del recurs educatiu, el seu projecte també obre la porta a «conèixer millor els parcs i jardins de la ciutat de Girona, que té molts i alguns massa desconeguts per molta gent o per aprendre la història d’aquests parcs i jardins».

Els impulsors d’«Eduparc Girona» van caminar, moltes hores, per tots els parcs i els jardins de la ciutat per veure quin s’adapta millor a totes les activitats proposades. I, d’aquesta recerca, un llistat amb més d’una vintena de parcs i jardins, de molts barris diferents de la ciutat, que es poden combinar amb moltes activitats que, seguint amb el model educatiu «horitzontal» amb que ells creuen, els «mestres fan de guia deixant que els nens, o els adolescents, els que facin l’activitat sense oblidar que ells són els protagonistes». Khaled Malas assegura que moltes de les activitats es poden fer en diferents parcs -«perquè no podem dir a un mestre de l’escola de Font de la Pólvora vagi al parc d’en Titus si en té altres de molt més a prop»-, però també avisa que n’hi ha d’altres que s’adapten millor a determinats parcs: «Per trobar insectes és millor la Devesa i tenir a prop el riu, però, per exemple, jo estic fent un treball de teatre amb els meus alumnes de l’escola de Bordils, i vam baixar en tren a Girona per anar al Jardí dels Alemanys que té una tarima que és perfecte per fer-la».

A la pàgina web d’Eduparc es troben els continguts que, de manera transversal, permeten treballar totes les assignatures curriculars i amb activitats adaptades als diferents nivells que es poden trobar en classes d’infantil, primària i ESO. «Les activitats d’Eduparc estan pensades per treballar de manera horitzontal, però per a escoles que treballin de manera més clàssica també és una bona eina per provar de sortir a l’aire i fer d’una manera diferent el que tenen en els llibres», assegura Khaled Malas.