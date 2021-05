Girona és l’única ciutat catalana de més de 100.000 habitants que ha estat sense pressupost gairebé la meitat de l’any 21. Per entendre’ns, això significa que el govern de Madrenas ha pensat durant mesos que podia funcionar amb uns números fets a finals de 2019 quan la pandèmia no era ni tan sols una possibilitat a l’horitzó. Una actitud, la d’aquest govern, que és clarament irresponsable. A diferència de la resta de ciutats catalanes, que van prioritzar actualitzar el pressupost per fer front a les conseqüències de la pandèmia, Girona ha mirat a un altre costat durant mesos. Un episodi més del govern sense rumb que té la ciutat. Un govern que continua vivint del passat, sense innovació, ni proposta integral ni per als barris ni per als sectors més tocats per la crisi. Girona és, a dia d’avui, una ciutat que reclama amb afany un model de ciutat, una visió de futur.

Aquesta canvi de paradigma no vindrà de l’actual govern. Només cal mirar el pressupost que han fet arribar als grups de l’oposició a finals de maig, quan han vist que la pròrroga portava a una situació comptable preocupant. El document inclou un total de zero propostes noves en promoció econòmica, seguretat, comerç, ocupació, joventut, salut mental o gent gran, per dir només algunes àrees. Tant és així que, fins i tot, el govern elimina el menjador social de gent gran per l’Esquerra del Ter o els Plans Integrals de Sant Narcís i Girona Est, que contenen accions de dinamització i cohesió d’aquests barris. Just el contrari del que tocaria. Alhora, per exemple, la partida de promoció econòmica, clau en els moments que vivim, baixa, mentre alcaldia es reserva desenes de milers d’euros per fer promoció de l’alcaldessa i el seu dia a dia. Prioritats d’una alcaldia que pensa més en la promoció personal i la carrera política a Barcelona que en el dia a dia de la ciutat.

A més a més, les converses amb l’oposició ha començat quan el govern ja s’ha gastat, i per tant decidit unilateralment, el 90% dels ingressos municipals d’aquest 2021. Per negociar, les molles.

Aquest desgavell que ja fa massa que dura i s’agreuja amb una gestió del dia a dia de la ciutat francament millorable. La ciutat necessita un relleu. Guanyem Girona hem intentat tot el que era a les nostres mans durant dos anys: pacte de cartipàs, d’ordenances, d’inversions, de pressupost, el del 2020, i hem acumulat decepció rere decepció. Els acords s’incompleixen per sistema ja que el govern de Madrenas, un cop aconseguits els vots, ja no es preocupa per implementar allò acordat. Poca cultura de la pluralitat i de la cogovernança en una ciutat on fa anys es van acabar les majories absolutes. És descurança dins i fora de la Plaça del Vi. I malauradament l’entrada d’ERC al govern no ha servit per canviar les dinàmiques d’una ciutat que perd pistonada.

Davant d’aquesta realitat i de la paràlisi que viu Girona, Guanyem mantenim el compromís de liderar un canvi transformador des del municipalisme, el progressisme i el republicanisme que posi, tant aviat com sigui possible, el rumb que Girona es mereix. Acabar amb la letargia i dotar la ciutat de la visió de futur que ambiciona. És la nostra obligació.