L’Ajuntament de Girona ha començat a retirar les barbacoes de la Font del Ferro de Sant Daniel per motius de seguretat. Des del consistori expliquen que, amb el temps, aquests elements s’han anat deteriorant i, "abans que suposessin un risc d’incendi", ha decidit eliminar-los. Aquesta setmana, les brigades municipals han tret les barbacoes, així com les bases on se sustentaven.

Així, l'espai es convertirà en una zona de pícnic amb només taules, bancs i papereres.

No es posaran noves barbacoes

En trobar-se dins l’espai natural de les Gavarres, el consistori ha descartat col·locar barbacoes noves, ja que a la llarga també podrien suposar un risc d’incendi. A més, s’havia detectat que hi havia persones que feien foc davant les barbacoes que estaven precintades des de fa mesos.

"Esponjar la presència de visitants a Sant Daniel"

“També hem tingut en compte la necessitat d’esponjar la presència de visitants a Sant Daniel, i justament ara que estem en restriccions per la pandèmia, hem cregut que era un bon moment per treure les barbacoes. Alhora minimitzem riscos en aquell espai, que continuarà sent un punt de trobada però amb unes condicions més segures per a les Gavarres”, afirma el regidor de Sostenibilitat de l’Ajuntament, Martí Terés.

Un cop s’hagin retirat totes les construccions, s’adequarà l’espai existent que ja compta amb taules bancs i papereres. El consistori estudiarà crear una zona de barbacoes en un lloc sense risc.