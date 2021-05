Dimecres es va produir a Girona l’atropellament d’una nena a la sortida de l’escola Àgora. L’incident va passar a dos quarts de cinc de la tarda, quan l’alumna de P4 va creuar des del centre escolar a la rambla del passeig Ramon Berenguer II i el cotxe no va ser a temps de frenar.

El xoc, que va quedar amb un ensurt perquè la nena en va sortir il·lesa, ha fet que l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola Àgora torni a reclamar que es prohibeixi la circulació de vehicles a aquest passeig. «Demanem que es trobin vies alternatives de pas per protegir l’escola», va explicar Susanna Turon, portaveu de l’AFA.

Turona va afegir que la sensació de les famílies després de l’atropellament és que «podia haver-li passat a qualsevol». I va posar el focus, sobretot, en els i les alumnes més petits, «que molts cops creuen corrent sense mirar».

Revolta Escolar

De fet, aquesta és una demanda que l’escola fa des del mes de març. Moment en què va unir-se a la Revolta Escolar, una «protesta» festiva que es repeteix un divendres de cada mes a la tarda.

Durant aquestes aturades lectives, els i les alumnes de les escoles ocupen els carrers annexos als seus centres educatius per reclamar entorns escolars més segurs i saludables. A Girona, l’última aturada va comptar amb la participació de vuit centres educatius.

A l’escola Àgora, moltes famílies utilitzen la plaça Rafel Albertí del passeig Ramon Berenguer II, popularment anomenada «rambleta», perquè la mainada hi passi una estona jugant quan surt de l’escola. «El problema és que hi circulen cotxes a banda i banda, i sempre hi ha algun nen o nena que creua darrere una pilota», va dir Turon. Diuen que «s’ha d’estar molt alerta perquè no passi res» i, per això, reclamen que es converteixi en un espai per als vianants.

Mentre això no succeeix, l’AFA demana algunes mesures preventives de seguretat per evitar incidents similars.

Mesures preventives

Proposen tallar el trànsit a les hores d’entrada i sortida d’escola, disposar de presència policial cada dia i pintar un pas de vianants que manca davant d’una de les entrades. Justament és en aquest punt on dimecres es va produir l’atropellament perquè abans només utilitzava aquest accés el professorat, però ara -per les noves mesures aplicades per la pandèmia- l’utilitzen també els més petits.

Mossegar espais de carretera

El que sí que es va fer, a principis d’aquest curs, és habilitar un espai perquè les famílies poguessin esperar els seus fills i filles al mateix costat del carrer. La zona, que s’ha mossegat de la carretera es va tancar amb unes pilones de formigó. L’AFA reclamava que la vorera és massa estreta.

I de fet, la solució a aquest problema s’espera que arribi aviat. Perquè també dimecres, però a les 11 del matí, l’Ajuntament de Girona va obrir la licitació les obres per ampliar aquesta vorera. El valor estimat del contracte és de 69.998,32 €.