El Col·legi Oficial de Metges de Girona (COMG) va lliurar ahir a la tarda l’e-health COMG 2021, per a projectes de recerca i d’innovació en tecnologies de la salut, i les beques Joan Bruguera, per a estudis d’especialització i/o d’investigació mèdica. L’e-health ha becat un projecte de desenvolupament d’un web de realitat virtual per a la rehabilitació de pacients amb ictus, dirigit per la investigadora Yolanda Silva. El Bruguera va lliurar tres beques més a un estudi d’especialització que es farà al Trueta (Dra. Cristina Farrés) i a dues estades d’investigació a Madrid (Olga Delisau) i a Canadà (Josep Iglesias). Totes quatre beques estan dotada amb 12.000 euros.