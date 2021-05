L’emblemàtica «plaça del Barco» del barri de Santa Eugènia de Girona ja ha recuperat el vaixell. L’Ajuntament havia retirat aquests jocs infantils el passat 14 de març perquè estaven en molt mal estat i ja no es podien reparar més, i aquest dimecres s’han col·locat els nous equips. La instal·lació encara no està acabada -ara l’equipament està a la fase d’assentament, i d’aquí a uns dies s’hi afegiran més elements d’il·luminació com a reforç, i també un camí de sauló compactat fins als gronxadors perquè hi puguin accedir els infants amb cadira de rodes.

Malgrat això, el nou vaixell ja s’ha deixat veure entre els veïns, a qui, potser acostumats a una estructura naval més gran, no els ha acabat de convèncer. Comparat amb els anteriors vaixells, no el veuen «amb cara i ulls». El revol també s’ha fet notar a les xarxes socials, i ha arribat a l’Associació de Veïns de Santa Eugènia. «La renovació és una bona notícia perquè el vaixell estava fet malbé», afirma la presidenta de l’AV, Natàlia del Campo. Tot i això, apunta que «hauria de ser més gran» i que aquest «espai tan gran» s’hauria d’omplir amb «més mobiliari per la mainada»; «només hi han posat uns gronxadors, una molla i un petit vaixell», lamenta del Campo, «el parc ha quedat molt buit». En aquest sentit, la presidenta recorda que «som un barri amb dotze vegades més densitat de població que la mitjana de Girona». Des de l’AV van fer un seguit de suggeriments a l’Ajuntament perquè els tingués en compte a l’hora de renovar un punt com aquest, «amb una identitat molt forta pels veïns, on hi han anat a jugar generacions de nens i nenes». «Era una oportunitat per tornar l’orgull en aquest lloc, i que torni a ser un espai familiar», diu del Campo, que ha vist com algunes famílies han deixat de portar-hi els fills per les actituds incíviques de grups d’adults que hi freqüentaven, que «generava rebuig». Els suggeriments incloïen canviar el terra de grava per goma (perquè «fos més net»), que se senyalitzés com a zona infantil i es rodegés amb una tanca, i que fos accessible als nens amb mobilitat reduïda. «Cal una inversió», defensa.

Esperem que en breu Ajuntament de Girona, doni les explicacions oportunes. A través del regidor de barri @Martí Terés. Posted by AV Santa Eugènia de Ter on Thursday, May 27, 2021

Des del govern defensen l'elecció del nou vaixell perquè és «totalment obert i a la vista per evitar l’incivisme»

Per la seva banda, el regidor de barri, Martí Terés, ha afirmat que entén que la nova zona de jocs «no estigui a l’altura de les expectatives», però ha justificat l’elecció per un seguit de motius. D’una banda, per la urgència del canvi del vaixell. Era una «qüestió no planificada», però ho van poder accelerar gràcies a un «pressupost assumible d’uns 18.000 euros», explica Terés. En segon lloc, havia d’evitar «zones amagades i insegures» com les que tenia l’anterior vaixell, «on s’hi produïen comportaments incívics». Aquest és «totalment obert i a la vista per evitar l’incivisme» i compta amb més elements de joc per als infants. A més, és inclusiu: el vaixell està homologat, encara que «no està pensat per a nens amb discapacitat motriu» - els gronxadors, sí. També es preveu posar una tanca i senyalització «perquè quedi clar que és una zona infantil», tal com demana l’AV. Com que la petició va arribar després de planificar-se, tardarà una mica més.

Un projecte futur per a la plaça

Terés afirma que la voluntat del govern és «fer un projecte nou per a tota la plaça», on els veïns participin en definir els usos de l’espai. «Però això dependrà de tenir la partida d'inversió en el pressupost del 2022». És a dir, que s’haurà de pactar amb la resta de grups municipals la partida per al projecte. En cas que això prosperi, encara caldrà una altra partida posterior per executar-lo.