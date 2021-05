Sarrià de Ter engega una campanya per fomentar el comerç i la restauració al municipi. Entre els habitants es repartiran vals, per valor de deu euros, per gastar als restaurants de Sarrià. Aquests bitllets bescanviables per menjar poden obtenir-se comprant a qualsevol comerç o parada del mercat. L’única condició és reunir tiquets de diferents establiments que sumin un valor mínim de cent euros.

Un cop acumulat aquest import, els veïns i veïnes de Sarrià de Ter poden desplaçar-se a l’Ajuntament per bescanviar-los pels vals pels restaurants. L’horari per fer-ho és de 10 a 13 h els dimarts, dimecres o dijous.

Aquesta campanya va començar el 10 de maig i s’allargarà fins al 31 de juliol, o fins que s’acabin els vals. L’organització va recalcar que no s’accepten tiquets de benzina, tiquets de restaurants, ni tiquets de tabac o d’alcohol.

A l’atzar

Una altra de les condicions d’aquesta campanya és que els veïns i veïnes no poden escollir l’establiment on s’aniran a gastar el val. I és que, en fer el canvi dels tiquets que hauran acumulat, se’ls entrega, per atzar, un val de deu euros bescanviable en un restaurant en concret.