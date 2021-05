L’Ajuntament de Girona ha impulsat la campanya «El millor local pel teu negoci, Regala Girona», una proposta que ha consistit en la instal·lació de cinc cartells en establiments comercials buits del centre neuràlgic de la ciutat. La iniciativa, segons fons de l’Ajuntament, «vol incentivar la demanda i acabar omplint altre cop de vida aquests espais».

En un principi, es va contactar amb els propietaris d’una quinzena de locals buits de diverses immobiliàries i particulars de la Rambla de la Llibertat i els carrers Argenteria i Ballesteries.

Com que diversos locals per als quals es va contacar ara com ara ja s’han llogat, finalment només s’ha fet a cinc aparadors. Es preveu, si s’aconsegueix que s’ocupin també aquests locals, treballar després en una altra fase de reactivació de locals per ubicar els cartells en altres negocis d’altres punts de Girona.

Esdeveniments icònics

Els cartells, que s’han col·locat aquesta setmana, ocupen bona part de l’aparador de cada local. A més, cadascun ressalten el nom de la campanya sobre diferents imatges de diversos esdeveniments icònics que es duen a terme a la ciutat. Algunes de les fotografies escollides són de Temps de Flors, de Fires de Sant Narcís o de les Festes de Primavera, entre d’altres.

L’objectiu d’aquestes imatges, segons s’explica des del consistori, és «crear fluxos de persones cap a la zona per veure les fotografies i alhora embellir els locals tancats evitant la persiana baixada i la desertització que això comporta». Amb el que es pretén «aconseguir obrir els llums dels aparadors i visibilitzar els locals per atraure inversors; vestir l’aparador per potenciar l’establiment i donar-li vida; aixecar persianes i atraure vianants per evitar la desertització dels carrers i augmentar la sensació de seguretat i amabilitat dels carrers comercials».

Aquesta campanya s’està fent amb la col·laboració de les associacions de comerciants de la zona: Girona Centre Eix Comercial i Associació de Botiguers, Industrials i Veïns del Carrer Ballesteries i es durà a terme en el marc de la iniciativa «Regala Girona» donant-li continuïtat per tal de seguir incentivant el consum de productes i serveis locals de Girona.