Nova matinada de contenidors cremats al carrer Santa Eugènia de Girona. La matinada de dissabte a diumenge passat, cremaven quatre contenidors molt a prop de Can Ninetes. No ha passat ni una setmana, i els contenidors que l'ajuntament va reposar han tornat a ser incendiats per l'acció dels vàndals.

El foc s'ha estès a un cotxe aparcat al costat, que ha quedat amb la part del motor completament cremada.

A pocs metres, a l'altra banda del carrer, també han calat foc a altres dos contenidors, que no han acabat de cremar del tot. En aquest punt, les flames han afectat un arbre i les plantes situades als balcons més baixos de l'edifici del costat.