Girona instal·larà, entre els mesos de juny i setembre d’aquest 2021, diversos mòduls acústics a sis cruïlles de semàfors de la ciutat. L’objectiu d’aquesta modificació és seguir ampliant la xarxa de passos de vianants, per arribar a adaptar-los tots per permetre el pas autònom i amb seguretat de persones invidents. «S’ha de promoure l’autonomia, per promoure la igualtat», explica Isaac Padrós, president de l’associació Multicapacitats.

Padrós reivindica que si les cruïlles no estan adaptades, «se’ns quarta la mobilitat perquè no ens podem moure per on volem». I explica que, durant molt temps, per sortir de Montilivi -on viu- i anar al centre de Girona, necessitava algú que l’acompanyés per travessar l’avinguda de Lluís Pericot amb seguretat. Actualment, disposa d’un pas habilitat.

A hores d’ara, Girona té un total de cent trenta-nou cruïlles de semàfors, de les quals quaranta-sis estan adaptades per invidents. Una xifra que equival al 33%.

Aquestes cruïlles adaptades contenen, entre totes, cent trenta-dos passos de vianants que ja disposen de mòduls acústics. Uns elements que permeten saber -segons el so que emeten- quan la llum s’ha tornat verda o quan indica que no es pot creuar.

El so no està actiu les 24 h del dia, sinó que només s’encén quan algú ho necessita. «Portem un comandament a distància que premem quan ens acostem a un pas», explica Padrós. «Quan està verd, xiula i quan està vermell, fa un altre so».

Accessibilitat en tots els sentits

I no només disposen de senyalització auditiva, sinó que cada pas té unes rajoles diferents que permeten identificar on comença el pas de vianants, a partir del tacte dels peus. «Ens fixem molt on trepitgem». Aquestes lloses estan col·locades perpendicularment al sentit del pas de vianants.

«Les intervencions a la via pública contemplen l’accessibilitat en el sentit més ampli», explica Marta Sureda, regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona. Posa com a exemple l’adaptació dels passos de vianants que incorporen, a part d’aquesta «senyalització podotàctil per a les persones invidents», el rebaixament de la vorera per al pas de cadires de rodes i cotxets.

Inversió anual en igualtat

Des de fa uns anys, «l’Ajuntament destina una partida pressupostària de cada exercici a l’adaptació dels semàfors per a persones invidents», explica Sureda. I, de fet, l’entitat que presideix Padrós -conjuntament amb l’ONCE- ha impulsat aquesta dinàmica.

«La selecció de les cruïlles es basa en les peticions de les dues entitats o dels mateixos veïns i veïnes, que ens les fan arribar personalment o a través de la bústia d’avisos o instàncies», diu la regidora. «Hem de reconèixer que s’està fent una bona feina. Volem que se segueixi en aquesta direcció per anar-ho adaptant tot a poc a poc», manifesta Padrós.

Sis cruïlles noves

Els sis nous mòduls acústics que s’instal·laran aquest estiu seran a les cruïlles de: carretera de Barcelona amb carrer Cassià Costal, avinguda Sant Francesc amb avinguda Gran Via Jaume I, carrer Josep Maria Gironella i Pou amb passeig d’Olot, carrer Pare Coll amb carrer Ramón Muntaner, passeig d’Olot amb carrer Orient i passeig d’Olot amb carrer Sant Sebastià.

L’actuació, que costarà uns 32.891,15 € amb IVA, afegirà un total de vint-i-dos passos de vianants més adaptats amb mòduls acústics i senyalització podotàctil. Així, finalitzada la instal·lació, Girona disposarà d’un total de cinquanta-dues cruïlles adaptades i cent cinquanta-quatre passos de vianants habilitats per a persones invidents.

L’Associació Multicapacitats proposa adaptacions complementàries com, per exemple, ampliar les voreres per facilitar-los la mobilitat. «Si ens creuem amb un cotxet o una cadira de rodes, un dels dos ha de baixar a la carretera i és perillós», posa en relleu Padrós.

En paral·lel, demanen que es prengui «consciència social» del gran avantatge que suposen aquestes modificacions de la via pública pel seu col·lectiu. I demanen responsabilitat viària. «Cada setmana ens topem amb vehicles estacionats als passos de vianants que ens bloquegen el pas. Falta conscienciar tothom».

En aquesta línia, des de l’entitat s’ha impulsat un projecte per col·locar «com a mínim» un joc adaptat a tots els parcs infantils. «Volem que els nens i nenes normalitzin les diferents capacitats perquè d’aquí a uns anys tot això que reivindiquem ara no tingui sentit», acaba Padrós.