L’Ajuntament de Girona ha aprovat destinar aquest 2021 un total de 170.000 euros en ajuts en règim de concurrència competitiva per a projectes de solidaritat i cooperació. Les sol·licituds per participar en la convocatòria, inclosa al Pla estratègic de subvencions 2020-23, es poden presentar fins al 25 de juny a través de la seu electrònica. Els ajuts es dirigeixen a projectes de cooperació al desenvolupament i la solidaritat, en l’àmbit de la cooperació internacional i el de la sensibilització.

La convocatòria es divideix en dues línies: una per a projectes en l’àmbit internacional que tinguin per objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones (dotada amb 130.000 euros) i una altra per a projectes d’educació per donar a conèixer les causes de les desigualtats nord-sud, la promoció dels drets humans i el foment del consum responsable i de la cultura de la pau (dotada amb 40.000 euros).

«Pel context global de la pandèmia tenim el deure de continuar ajudant aquells països que necessiten col·laboració per oferir oportunitats de futur als seus ciutadans» ha explicat la regidora de Drets Socials i Cooperació, Núria Pi, que afegeix: «les línies d’ajut que aprovem reforçaran els vincles i la solidaritat a través de projectes que ara són més imprescindibles que mai».

Poden demanar l’ajut les entitats sense ànim de lucre de solidaritat i cooperació de Girona i entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a objectiu la cooperació, es plantegen el treball de la solidaritat.