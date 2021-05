Nova matinada de contenidors cremats al carrer Santa Eugènia de Girona. Una setmana enrere, la matinada de dissabte 22 de maig a diumenge 23 passat, cremaven quatre contenidors molt a prop de Can Ninetes. No han passat ni set dies, i els contenidors que l’Ajuntament va reposar van tornar a ser incendiats ahir per l’acció dels vàndals.

El foc, que es va produir a la matinada, es va estendre a un cotxe aparcat al costat, que va quedar amb la part del motor completament cremada. A més, vuit bicicletes de l’estació de Girocleta també van patir danys. A pocs metres, a l’altra banda del carrer, també es va calar foc a uns altres dos contenidors, que no van acabar de cremar del tot. En aquest punt, les flames van afectar un arbre i les plantes situades als balcons més baixos de l’edifici del costat.

Segons informa el cos de Bombers, aquests van rebre l’avís a les 5.58 hores de la matinada. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar tres dotacions dels Bombers i també hi va anar la Policia Municipal. Les tasques d’extinció del foc van durar mitja hora.

Set contenidors més

Aquests fets s’han tornat a repetir després que el cap de setmana passat ja cremessin set contenidors en aquella mateixa zona del barri de Santa Eugènia. A dos quarts de quatre de la nit es va produir un incendi al carrer Santa Eugènia que va cremar quatre contenidors i deu minuts més tard, al carrer d’Orient, se’n van cremar tres més. Aquest segon incendi va afectar un quad aparcat a la zona.

Segons van informar els Bombers llavors, els fets a Santa Eugènia van coincidir amb un total de quinze incendis en quatre ciutats catalanes, la majoria a Sabadell, al Vallès Occidental, on van cremar durant la matinada de dissabte 14 cotxes i motos i 34 contenidors, a més d’afectar arbres, matolls i persianes d’edificis.