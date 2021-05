El nombre d’ajuts especials d’urgència a persones o famílies que estaven en risc de perdre l’habitatge a les comarques gironines es va reduir un 12% al llarg de l’any passat, coincidint amb la pandèmia. En total, la Generalitat va atorgar 111 ajuts per un valor de 264.957,57 euros. L’any 2019, s’havien donat fins a 154 ajudes a la província, que suposaven un volum total de 301.895 euros.

Aquestes prestacions especials d’urgència, atorgades pel departament d’Habitatge, es destinen a pagar el lloguer o la hipoteca a persones que tenen un perill real de perdre la seva llar per no poder fer front a pagaments. De les ajudes que va atorgar el Govern català al llarg de l’any passat, la immensa majoria (gairebé 193.000 euros repartits entre 90 persones) van servir per pagar lloguers. També es van destinar uns 63.000 euros per ajudar a persones o famílies que havien estat desnonades. Finalment, quatre ajudes més (gairebé uns 9.000 euros) van servir per eixugar deutes hipotecaris.

La Selva, la que rep més ajuts

Per comarques, la Selva -que va ser precisament una de les més castigades per la covid-19, especialment Lloret, molt dependent del turisme internacional- va ser la que va rebre més ajudes: en total, s’hi van destinar uns 84.000 euros. En segon lloc es va situar el Gironès -on la PAH Girona-Salt ha denunciat una «allau» de desnonaments sense data-, on es van atorgar 58.600 euros en ajuts. La tercera posició va ser per al Baix Empordà, una comarca que, malgrat ser molt turística (i, per tant, molt estacional), va aconseguir aguantar millor l’estiu gràcies al turisme interior. En total, la Generalitat hi va destinar 43.700 euros en ajuts a l’habitatge. En canvi, a l’Alt Empordà, molt castigada també per la falta de turisme i per les restriccions a la frontera francesa, la xifra d’ajuts va ser lleugerament inferior: al voltant dels 37.000 euros.

Molt més enrere es troben, en canvi, les comarques d’interior. A la Garrotxa es van atorgar 22.416 euros en ajuts, mentre que a la Cerdanya la xifra es va situar en 13.700. En canvi, al Pla de l’Estany es van repartir 5.200 euros i al Ripollès -una de les comarques menys poblades- se n’hi van destinar 1.640.

Pel que fa al perfil dels sol·licitants, la majoria (fins a un 65%) eren dones, en molts casos (un 44%) d’entre 36 i 49 anys. La major part de les persones que demana aquest tipus d’ajuts (un 42%) té uns ingressos mensuals d’entre 500 i 999 euros, fet que l’impedeix fer front al pagament del lloguer i la hipoteca, especialment en el cas de les famílies.