Una cinquantena de treballadors de Correus han participat aquest dilluns en una rodada lenta en cotxe per Girona per protestar contra el que consideren un "desballestament" del servei. El recorregut ha començat des del parc comercial del Mas Gri, passant per la carretera de Barcelona, Jaume I, Ferran Puig i Joaquim Vayreda fins a l'esplanada del pavelló de Fontajau. Els sindicats convocants, CCOO i UGT, asseguren que la situació es reprodueix a tot l'estat espanyol però que és especialment dura a les comarques gironines on hi han moltes zones rurals que s'estan suprimint. Consideren que s'està intentant "debilitar" una empresa pública i preparant el terreny per a una seva "futura privatització".

En aquest sentit, reclamen que es cobreixin els llocs de feina que hi ha vacants, que no "s'amortitzin" i que no es redueixi la xarxa postal tancant centres i oficines. "Estem protestant contra el desballestament de correus, contra la falta de contractació i perquè cada vegada hi ha més gent que treballa més i els que queden han de fer la feina dels que falten", assegura el delegat de CCOO de Correus, Mario Castillo. En aquest sentit, afirma que sembla que el president de Correus Juan Manuel Serrano i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, "no vulguin una empresa pública de qualitat sinó una empresa pública residual". La responsable de Correus d'UGT a la demarcació, Rosa Codina, afirma que cal tenir en compte que Girona és "eminentment rural" i que en molts municipis petits s'estan concentrant els carters a les "oficines grosses o tècniques". En aquest sentit, Castillo assegura que estan concentrant a Girona el servei postal de municipis com Flaçà o Sant Gregori. "Aquests moviments el que fan és minvar la qualitat del servei i fer perdre temps per repartir", afirma. "Cal que es cobreixin tots els llocs de treball, tots els llocs estructurals", insisteix Codina. Els sindicats també critiquen "desmantellament" del centre logístic (CTP) de Mas Gri. "Ens treuen activitat a nosaltres i ho passen a altres empreses", assegura Castillo.