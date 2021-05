El Consorci de les Gavarres serà present a la Fira del Tap de Cassà de la Selva, prevista per als dies 11, 12 i 13 de juny. Ho farà amb un estand divulgatiu, des d’on es vol impulsar el coneixement del món surer entre la ciutadania i presentar les noves activitats educatives i turístiques de l’ens per als propers mesos i per al curs 2021-2022.

En aquest sentit, el Consorci de les Gavarres incorporarà al seu catàleg educatiu una nova activitat adreçada a l’alumnat de les escoles dels municipis gavarrencs, en la qual col·labora l’empresa de Cassà De Maria Taps, SL. Aquesta setmana, el president del Consorci, Pau Presas, n’ha visitat les instal·lacions i s’ha reunit amb la gerent, Alicia de Maria Bosch. Tal com va explicar Presas, l’activitat té «l’objectiu de promoure el coneixement, les aplicacions i les propietats del recurs natural del suro».

Presas va confirmar també que el Consorci organitzarà una nova edició de l’activitat «De l’arbre al tap i del tap a taula». Així, per tercer any consecutiu, oferirà aquesta experiència, que es farà els caps de setmana d’agost als municipis de Cassà de la Selva i Palafrugell. La proposta coincideix amb la temporada de la pela del suro, amb una demostració de pela que inclou un esmorzar, una visita cultural i una degustació de vins de la DO Empordà.