Les obres del carril bici que ha d’unir els barris de Pont Major i Campdorà de Girona continuen avançant. Aquesta setmana, es preveu que s’enllesteixi la segona fase dels treballs, que incloïen l’allargament del carril entre el pont de l’Aigua i la gasolinera que hi ha al costat. També s’havia de fer un camí en rampa per salvar el desnivell entre les dues bandes del pont. Aquesta setmana estan muntant la barana i també es tirarà el paviment de sauló sòlid al carril, explica el regidor d’Urbanisme a l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí. El regidor apunta que tan sols quedaran dues tasques pendents perquè estan condicionades per la climatologia. D’una banda, una part molt concreta de bioenginyeria, ja que una part de la vegetació s’ha de plantar a l’hivern. Per altre costat, caldrà esperar fins al mes de juliol per aplicar una part de la pintura. La inversió d’aquesta part de les obres es preveia en 181.650,25 euros. Uns treballs que han anat a càrrec de l’empresa Aglomerats Girona SA.

La tercera fase, a licitació

Ara l’Ajuntament de Girona ha tret a licitació la tercera i última fase del projecte, que han d’estendre el carril bici des d’on ha quedat amb la fase 2 (a l’espai lliure proper al Pont de l’Aigua, al costat de la benzinera) fins a tocar del terme municipal de Celrà. El carril anirà en paral·lel al riu Ter, en el seu marge dret, i s’adequarà per tal que hi tinguin preferència les bicicletes i els vianants. El contracte d’aquesta part compta amb un pressupost de 463.153,35 euros (IVA inclòs), i tindrà una durada de cinc mesos. Martí explica que, si tot va bé, aquestes obres podrien tenir el tret de sortida a l’octubre. A més, és probable que coincideixin amb l’execució d’unes altres obres, en aquest cas executades per l’empresa pública Trargissa en un punt que coincideix amb el tram del carril bici, on s’han de reparar unes esculleres malmeses pel Gloria. Així, els dos projectes «s’hauran de fer compatibles», explica el regidor d’Urbanisme.

Les tres parts dels treballs per al carril bici entre Pont Major i Campdorà s’engloben dins el projecte europeu de Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible - Têt, Ter, Fluvià i Segre. Tot el projecte del carril bici, en global, vol donar una resposta al fet que la ciutadania «cada cop fa un ús més actiu del seu lleure», ampliant així la xarxa d’espais de què es pugui gaudir. La primera part del projecte es va fer el 2018 i va construir el carril bici entre l’encreuament dels carrers de Portlligat i l’Illa de Tenerife del Pont Major amb el pont de l’Aigua.