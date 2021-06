Ensurt per fum que sortia del fals sostre en un supermercat de Girona.

El SEM ha atès tres treballadors de la botiga situada al carrer del Carme per ansietat, però no s'han hagut d'evacuar.

El succés s'ha desencadenat cap a les dues de la tarda al supermercat Condis del número 97 del carrer del Carme. Els Bombers han rebut l'avís que hi havia fum que sortia del fals sostre i s'hi han desplaçat amb quatre dotacions.

També han anat fins al lloc la Policia Municipal, el SEM I els Mossos d'Esquadra -aquests últims tenen la comissaria de Vista Alegre a tocar dels fets-.

Un cop a lloc, els Bombers han fet comprovacions amb la Cambra Tèrmica i han confirmat que hi havia fum però desconeixien d'on procedia l'origen.

Després d'un parell d'hores han fet aturar l'activitat tant del supermercat com del restaurant -que també han comprovat- del costat perquè tècnics acabin de revisar els conductes. Ja que no hi havia cap incendi desenvolupat.

Arran del succés, tres treballadors del supermercat han estat atesos pel SEM per nervis i marejos.

Mentre tot això succeïa, la Policia Municipal ha donat pas alternatiu als vehicles que circulaven per la zona cèntrica de la ciutat.

Cap a les tres de la tarda, s'ha donat per finalitzat el servei dels Bombers.