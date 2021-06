«El Diari de Girona és el diari de referència a les comarques gironines per tota la informació que proporciona; si algú vol saber què passa en aquest territori ha de venir a nosaltres, ja sigui en l’edició de paper o en la digital. I el meu principal objectiu és ampliar i consolidar aquesta condició de mitjà informatiu de referència a les comarques gironines, i no tinc cap dubte que amb l’equip que tenim ho farem». Aquesta va ser la declaració d’intencions que va expressar ahir Josep Callol en assumir la direcció del Diari de Girona en substitució de Jordi Xargayó, en un acte celebrat a les instal·lacions del diari, davant del seu personal, i presidit pel conseller delegat del grup Prensa Ibérica, Aitor Moll, acompanyat per Sergi Guillot, director general de la companyia, Joan Serra, subdirector general de Continguts i Jordi Molet, director general de Diari de Girona SA.

Va ser precisament Moll l’encarregat d’obrir l’acte de relleu, agraint als treballadors «els esforços en aquest període complicat de la pandèmia, que també ha estat difícil per a l’empresa». Malgrat això, va mostrar la seva confiança en el futur: «Podem ser moderadament optimistes» davant dels indicis que s’està produint una «progressiva recuperació social i econòmica» i també per la renovació tecnològica que ha afrontat Prensa Ibérica per afavorir els intercanvis de continguts entre la trentena de capçaleres que en formen part.

Aquesta renovació persegueix igualment que el grup mantingui la seva línia de creixement per «fer-se més gran i més fort», i també la transformació dels diaris: «Han de ser grans generadors de continguts que es distribueixin per diversos canals, entre els quals la web és molt important. Continuarem defensant el paper, per suposat, però el futur és digital i portem temps treballant per potenciar-ho», va apuntar.

Aitor Moll es va mostrar convençut que Josep Callol «farà un gran paper» com a director del Diari de Girona perquè «és una persona molt implicada i compromesa amb el present i el futur del diari», i va agrair la seva feina a Jordi Xargayó: «El Diari de Girona és un diari molt especial que aporta un valor diferencial a la societat gironina i catalana; la seva visió crítica i plural és un bon exemple del que han de ser tant una societat com el periodisme. I vull destacar el paper que Xargayó ha fet en aquest sentit; sempre li hem donat suport perquè és un valor segur, un bon director, un home d’empresa que feia que cada dia el diari fos millor».

Jordi Xargayó, que deixa la direcció del diari després d’haver-la exercit durant 23 anys, va agrair la confiança a Prensa Ibérica tant per haver-lo mantingut durant tot aquest temps com per haver afavorit la independència del Diari de Girona: «Gràcies a l’empresa, que ens ha deixat plena llibertat, i a l’esforç dels treballadors, hem pogut fer en aquest temps un periodisme lliure i no sotmès al poder, que al cap i a la fi és el somni de qualsevol que es dediqui al periodisme». En el seu cas, s’ha tractat a més d’una «trajectòria llarga, que va començar als 16 anys, «en una feina apassionant, però ja diuen que tot té un final a la vida».

També va tenir paraules d’agraïment per a tota la gent amb la qual ha treballat en aquests més de 41 anys, per al seu entorn més proper, i per a les persones que en els últims dies li ha expressat el seu afecte: «Han estat moltes, moltes més de les que esperava, i de fet si hi penses t’adones que la nostra no és una feina anònima, que estàs sotmès a l’escrutini públic, i que formes part d’una manera o altra de la vida de les persones que et llegeixen».

Jordi Xargayó va manifestar el seu desig que «al marge de l’àmbit personal, al diari no se’m trobi a faltar, perquè serà el senyal que l’equip funciona i que s’ha fet una bona feina». També va declarar la seva absoluta confiança en Josep Callol, i només va fer una petició al nou director del diari: «Que el 20 de juny facis la portada de l’ascens del Girona!».

Josep Callol, que assumeix la direcció amb Oriol Puig com a subdirector, es va mostrar convençut també que «amb l’equip que tenim al diari ho podem fer, podem fer moltes coses». «Podem anar més enllà», va afirmar, després de confessar que també és conscient del creixent paper que ha de tenir el món digital en el diari.

Callol va agrair a Xargayó el suport i la confiança que li ha donat, i va recordar que aquesta es remunta als seus inicis a la redacció del diari: «Era a principis dels anys 90, jo era només un col·laborador i Xargayó ja va ser dels que va demanar que m’incorporés de ple a la redacció». Igualment va voler subratllar que havia rebut tot el seu suport i el de l’empresa «sempre que investigava temes que podien ser delicats» (el cas Treball, el cas Turisme, el cas Farreras... afers emblemàtics de la corrupció en la política catalana). «Al Diari de Girona hem tingut i tenim una independència que en altres mitjans no hi és, i només cal mirar una mica per adonar-se’n», va dir el nou director, abans de prometre que continuarà en la mateixa línia i de tancar l’acte.