La Secció quarta de l'Audiència de Girona ha jutjat un home acusat d'abusar sexualment en múltiples ocasions i durant 5 anys a una menor al domicili on vivien situat a Salt. De fet, segons ha explicat el pare de la víctima durant la vista, l'acusat vivia amb la família des que la menor va néixer, i el consideraven com un "germà". Entre els episodis descrits per la víctima, hi ha una videotrucada que ell li hauria fet on li va ensenyar els genitals. Una amiga de la víctima, que va presenciar els fets, va gravar la trucada, i durant el judici ha estat reproduïda durant el judici.

El processat, que s'enfronta a 9 anys de presó, ha negat els fets "in extremis", ja que en un primer moment no volia declarar davant de cap de les parts. Ni tan sols volia contestar a les preguntes del seu advocat. Després de la insistència del tribunal, alertant-lo que si no declarava perdia l'oportunitat de dir que no havia comès cap delicte, ha accedit a contestar "no" a la pregunta "ha comès els fets que es jutgen?".

Per la seva banda, la víctima ha explicat que l'acusat "sempre" havia viscut a casa seva, i que els abusos van començar quan ella tenia 6 anys. Segons ha relatat, el processat aprofitava moltes ocasions que estaven sols a casa per acostar-se-li i fregar-se contra d'ella, o per intentar treure-li la roba, un extrem que hauria perpetrat en més d'una ocasió. També ha indicat que es va masturbar davant d'ella diverses vegades. La fiscalia afegeix que va intentar-la penetrar, però que la víctima s'hi va negar. Durant el judici l'afectada ho ha negat.

El crit d'alerta el va fer la mateixa víctima després del succés de la videotrucada. Va explicar-li a la seva tutora de l'escola, i li van fer arribar el vídeo que havien gravat. L'amiga que va gravar-lo va ser preguntada per si la víctima li havia explicat els fets amb detall, i va dir que no, perquè "són coses que fan molt mal i que no es té ganes de parlar-ne".

Segons ha explicat el pare de la víctima durant la vista, l'acusat va demanar-li perdó pels fets de forma indirecta a través d'uns amics en comú. A l'últim torn de paraula, el processat ha volgut deixar clar que per ell eren la seva família, i que no els vol causar problemes.

L'acusat s'enfronta a 9 anys de presó per un delicte continuat d'abús sexual a una persona menor de 16 anys, un delicte d'exhibicionisme i un delicte d'incitació per facilitar material pornogràfic. També li demanen una indemnització de 10.000 euros pels danys morals provocats a la víctima.

La defensa, en canvi, sosté que "de cap manera" s'han aportat proves prou sòlides per desvirtuar la presumpció d'innocència de l'acusat, i que no hi ha un "fil conductor" consistent entre el que es va denunciar i el que s'ha explicat durant el judici. Per això, demana l'absolució pels tres delictes.

El judici ha quedat vist per a sentència.