L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars corresponent al curs 2021-2022. L’objectiu d’aquests ajuts, adreçats als centres educatius de Girona, és finançar projectes o activitats que potenciïn les biblioteques escolars perquè puguin complir la seva funció com a facilitadores d’accés a la informació i de suport a l’aprenentatge i a la promoció lectora. La sol·licitud dels ajuts, emmarcats en el Programa de subvencions per als centres educatius de la ciutat, es podrà fer fins al 15 de juny.

Un any més, la convocatòria inclou dues línies de subvencions: per una banda, la dotació econòmica per a l’adquisició de fons per a la biblioteca escolar i, per l’altra, la línia “Activa la biblioteca”, destinada a la millora i l’impuls de les biblioteques escolars com a espai d’aprenentatge i de suport a la docència. Totes dues línies mantindran la mateixa aportació econòmica que l’any anterior (20.000 euros). Pel que fa a la tercera via d’ajuts que reflecteixen les bases, la subvenció de biblioteques escolars obertes al barri, aquesta té un caràcter biennal i es convocarà l’any vinent. Tot i així, se seguirà mantenint el suport de 30.000 euros als centres beneficiaris.

L'Ajuntament assegura que manté aquest compromís perquè "les biblioteques escolars contribueixen en la millora de l’acció educativa dels centres" i per recolzar la tasca que desenvolupen en aquesta línia. Per donar suport als centres educatius que volen impulsar una biblioteca escolar, el consistori els ofereix també l’assessorament per part de personal bibliotecari. Aquestes persones visitaran les escoles a principis i/o a finals de curs per conèixer la situació de la biblioteca escolar i per informar dels serveis que ofereix la biblioteca pública, com ara recursos educatius, visites, lots o el carnet. Durant el curs, el personal bibliotecari també podrà orientar i assessorar l’escola. Els centres educatius poden sol·licitar assessorament a través d'un formulari en línia.

“Amb la convocatòria de subvencions per a biblioteques escolars, el consistori gironí vol donar un missatge de suport a tots els centres educatius de Girona que han seguit desenvolupant la seva funció en una realitat molt complexa i en un curs complicat per tota la comunitat educativa arran de la pandèmia de la covid”, ha afirmat el vicealcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Quim Ayats, qui ha destacat “la importància que la biblioteca escolar ha de tenir en l’acció educativa dels centres i el fet que, malgrat les restriccions i dificultats es mantinguin, més que mai, com espais de suport a l’aprenentatge i de promoció lectora”.