La Policia Municipal de Girona ha detingut un jove per entrar a robar en una casa de Sant Narcís i emportar-se 1.000 euros.

Un agent del cos que estava fora de servei va veure el lladre vigilant patis de domicilis i va alertar els seus companys

La detenció es va realitzar ahir a la tarda. El detingut és un jove de 26 anys, veí de Salt i amb nombrosos antecedents. A qui s'acusa de ser el presumpte autor d'un robatori amb força a un domicili.

Els fets van succeir al voltant d'un quart de cinc de la tarda quan l’agent fora de servei estava passejant per la zona i va observar una persona que mirava els patis de les cases de manera sospitosa. El policia va fer seguiment del cas i va veure com el sospitós saltava un tancat de dos metres per accedir a un pati. Tot seguit, l’agent va trucar al 092 per demanar suport.

Ràpidament va arribar al lloc dels fets la patrulla de proximitat del barri de Sant Narcís per ajudar en la detenció del sospitós. Van accedir al domicili cobrint totes les sortides possibles i van localitzar-hi un jove a l’interior. Els agents també van comprovar que la planta superior del domicili estava regirada.

Davant dels fets, la Policia Municipal de Girona va detenir el jove per un robatori amb força. Fetes les comprovacions amb els propietaris de l’immoble, aquests van denunciar que trobaven a faltar 1.000 euros que tenien en metàl·lic.