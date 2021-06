dESTROSSES ALS HORTS. Una quinzena d’horticultors pateixen saquejos a Salt. 1 Dilluns a la matinada algú es va emportar 40 quilos de patates vermelles de l’hort de l’Albert Jaén. F

2 Després de l’incident, troben restes de petjades. F

3 Els lladres aprofiten la nit i el mal temps per anar-hi. F

Els horticultors saltencs no poden conrear amb tranquil·litat per culpa dels saquejos que pateixen sovint a les seves plantacions. Expliquen que no és nou, però denuncien que «cada cop va a més».

L’Albert Jaén és un dels afectats. La matinada de dilluns va patir el robatori més gros que li han fet mai des que té hort. «Es van emportar 40 quilos de patates, alguns enciams i una mica d’alls», explica.

Deu dies abans ja li havien arrencat mates de patates vermelles, però només se n’havien endut dos quilograms. «Crec que van veure que no estaven a punt i s’han esperat uns dies, per arrencar-les quan fossin més grosses». Ara té por que l’escena es torni a repetir i el deixin sense.

Un altre horticultor, Martí Coma, diu que estan «desesperats». «Estem farts dels robatoris. Ens ho xafen tot». Coma explica que la matinada de dilluns a ell se li van endur enciams i alls. «Hi ha petjades a terra, d’humà i de gos», relata.

I no només els roben verdures i hortalisses, també se’ls emporten les eines i qualsevol peça que els pugui interessar. De fet, a un veí d’hort de Coma li van robar totes les que tenia aquest dilluns. Per evitar-ho, la majoria han optat per no tenir-les a l’hort. «A les barraques no hi deixem eines, les guardem a casa», diu Jaén.

Per tot això, els que conreen les hortes de Salt reclamen «més seguretat». Asseguren que «tenen por» per alguns episodis que s’hi han produït. Jaén posa d’exemple el que va passar a un veí, de prop de noranta anys que té un hort al costat del seu. «Vaig escoltar unes veus i vaig sortir a veure què passava. Una noia li demanava diners. Ell li va dir que no en tenia i va començar a increpar-lo. Després, li va arrencar algo de l’hort i va marxar».

L’horticultor diu que tot sovint es repeteixen fets com aquests i que els que saquegen ho fan amb total impunitat. «No ens atrevim a fer res perquè ens sentim desprotegits i la Policia Municipal no ens ajuda, n’estem molt descontents», afirma Jaén.

Segons relata, cada cop que passa un incident ho comuniquen als agents del cos, però no han rebut cap mena de suport ni vigilància extra. Després del robatori de dilluns, no ha passat ningú a veure la destrossa. «Algun cop passen en cotxe, però demanem que facin patrullatge a peu per augmentar la seguretat», diu el veí.

«Botellons» nocturns

També relata que moltes nits a la zona s’hi produeixen botellons en petit comitè. En tenen coneixement perquè l’endemà es troben les cadires que guarden a les barraques, a fora; restes de cigarretes, a terra i ampolles d’alcohol, buides.

A més, aquestes reunions solen anar acompanyades d’alguna destrossa i -en alguns casos- també dels saquejos d’eines pel camp o d’aliments. Fins i tot, han arribat a trobar-hi condons usats.

«Controlen quan hi som i quan no. I aprofiten quan marxem per posar-s’hi. Sobretot venen de nit o quan fa mal temps», explica Jaén.

L’horticultor també denuncia l’incivisme d’algunes persones que passegen pel corriol que hi ha al costat de les parcel·les amb els gossos deslligats. «Ens trepitgen els cultius i els fan malbé».