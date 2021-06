L’Ajuntament de Girona renuncia a exercir les competències de control i sanció que li atribueix la llei que regula els preus dels lloguers, aprovada al setembre pel Parlament de Catalunya. Aquesta llei, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes, determina que les facultats d’inspecció i sanció, que vetllen pel compliment de la norma, van a càrrec dels ens locals en primera instància. En general, aquestes competències relatives a matèries d’habitatge solen recaure als ajuntaments, segons fonts de la Generalitat.

L’Agència Catalana del Consum va consultar a tots els ajuntaments si exercirien aquestes facultats - un tràmit que és habitual, apunten fonts de la Generalitat. En resposta, el consistori gironí ha exposat que renuncia a assumir aquestes competències. El govern municipal ho justifica defensant que, ara mateix, els serveis municipals estan dirigint els esforços a revertir els efectes de la pandèmia. A més, s’hi suma el descens d’ingressos municipals arran del propi context causat per la covid-19. I d’altra banda, apunten també al compromís de seguir efectuant una bona gestió ordinària dels serveis i competències municipals. És per això que, de forma subsidiària i tal com estableix la llei, podrà ser l’Agència Catalana del Consum o bé l’Agència Catalana de l’Habitatge (els dos, ens dependents de la Generalitat), qui les exercirà.

Caldrien més recursos

Fonts del govern municipal detallen que veuen amb bons ulls que «s’ofereixi la competència als ajuntaments», però consideren que això ha d’acompanyar-se de recursos. Les mateixes fonts del consistori gironí deixen clar que «ara mateix nosaltres no tenim recursos per assumir-ho i per això hi renunciem», perquè, segons argumenten, els recursos de què disposa el govern municipal, «els destinem a temes que sí que són competència municipal pròpia, i que per tant són prioritaris», afirmen. En aquest sentit, afegeixen que «si l’oferiment vingués acompanyat de recursos, sí que ho podríem assumir».