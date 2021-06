El Síndic de Greuges ha demanat que s'arxivi la sanció contra les entitats que van organitzar una roda de premsa a Salt sense demanar permís. Es tracta d'un acte que van organitzar l'Espai Antiracista Salt-Girona, l'AFA de l'escola La Farga, i la plataforma Salt'Educa, el 19 de març davant l'Ajuntament de Salt, contra la segregació escolar.

Una de les persones organitzadores va rebre una multa de 705 euros per no haver sol·licitat el permís per ocupació de la via pública.

Per això, les entitats van traslladar la queixa al Síndic de Greuges. Aquest ha respost que ha emès una resolució en la qual suggereix que s'arxivi l'expedient. Ho justifica perquè, segons afirma el Síndic, "els fets denunciats no són constitutius de la infracció administrativa" que s'estableix a l'ordenança municipal de convivència i via pública de Salt.